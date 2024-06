Ma kezdődik a vakáció

Idén a nyári szünet a hosszabb évközi szünetek miatt június 21-én, pénteken kezdődik és szeptember 1-jéig tart majd. Az első tanítási nap szeptember 2-án hétfőn lesz a közoktatásban. Ez alól kivételt jelentenek a bölcsődés korú gyermekek, a 3 évesnél fiatalabb gyermek ellátását ugyanis nyáron is meg kell oldani a bölcsődékben. Ez azt jelenti, hogy ha egy bölcsődét bezárnak a nyárra, egy közelben lévő másikban meg kell oldania az önkormányzatnak a bölcsis gyermekek ellátását! A nagyobbakról azonban a szülőknek kell gondoskodniuk.

Június 21-e az utolsó hivatalos tanítási nap Fotó: Kuklis István/Délmagyarország

Azok a szülők, akiknek nincs elegendő szabadságuk, megbízható rokonaik vagy pénzük valamilyen táborra, két dolgot tehetnek: vagy egyedül hagyják a gyerekeket otthon (ezt jogilag megtehetik, érdemes azonban mérlegelni nemcsak a gyermek életkorát, hanem az érettségét is), és vállalják az esetlegesen bekövetkező károkért (anyagi, egészségügyi) a felelősséget, vagy felkeresik a helyi önkormányzatot. A törvény szerint ugyanis a szülő külön kérelmére a gyermek lakóhelye szerinti település önkormányzata köteles megoldani az étkeztetést és a gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását a nyári szünetben is. Mindezt úgy, hogy az ellátás időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodjon. Vagyis az önkormányzattól is kérhetnek segítséget a szülők!

A vakáció idén is a Gyerek Szigeten kezdődik

Három napon át énekesek, zenészek, bohócok, artisták, mesteremberek lepik majd el a Hajógyári-szigetet június 21–23. között, reggel 10-től este 6-ig. A Generali Nagyszínpadon már péntek délelőtt kezdődnek a koncertek a Kiflihajó produkciójával, délután pedig fellép az örök kedvenc, Halász Judit. A három nap alatt láthatjuk majd az Apacuka együttest, a Kiskalászt és zenél Farkasházi Réka és a Tintanyúl is. Igazi zenei csemegének ígérkezik a Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-táncos-verses gyerekelőadás. A részletes program itt található.

Június 21-én van a zene európai ünnepe

1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötletet Jack Lang akkori francia kulturális miniszter támogatásával váltották valóra.