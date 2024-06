"A Lidl dolgozója voltam, most elárulok egy hatalmas titkot: ha ebben az időpontban mész vásárolni, akkor rengeteget spórolhatsz”

A Lidl egy korábbi vezetőasszisztense megosztott egy olyan titkot, amellyel még többet kaphatunk a pénzünkért a szupermarketben.

Fotó: Róka László

Roo Dhissou szerint van egy bizonyos időszak, amikor a vásárlók akár 60 százalékos kedvezményt is kaphatnak a teljes árú termékek árából, és a Netflix 24 Hours in Lidl című műsorában meg is osztotta a legjobb tippet.

Roo szerint az üzletekben a legjobb délután 16 és 17 óra között vásárolni, mivel ekkor kezdődnek a leárazások.

A legjobb, ha az áruházakban a legalacsonyabb árakat választjuk: vannak meghatározott pontjaik a napnak, amikor ellenőrzik a készletet és feltöltik azzal, ami kimaradt.

– kezdte magyarázatát, majd így folytatta:

Látni fogod, hogy a termékeket leértékelik, így még azelőtt meg tudod szerezni őket, hogy visszakerülnének a polcokra. Nem aznap kerülnek leértékelésre, mint más szupermarketekben, hanem általában két nappal előtte.

Catherine Shuttleworth, a szupermarket Egyesült Királyságbeli marketing tanácsadója hozzátette:

Az első nap 30 százalékkal csökkentettek az árak, a második napra pedig már 60 százalékkal

– írja a Mirror.