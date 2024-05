Svédország háborús bejelentése mindenkit bajba sodorhat

Az a kérdés, hogy ez a többség kinyitja-e most a szemét, és ha kinyitotta a szemét, akkor elmegy-e szavazni, és hajlandó-e a békére szavazni. Ha ez a többség a békére szavaz, akkor ennek a többségnek végül is érvényesülni fog az akarata. Ez az európai választás tétje, és ez nemcsak Brüsszelben igaz, meg Párizsban, meg Berlinben, meg Bécsben, hanem ugyanez a tétje a dolgoknak Nyíregyházán meg Nagykállón is