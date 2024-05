Rohantak a mentők: súlyos baleset történt Csepelen

Ilyen nincs: nem sokkal a kedd reggeli XXI. kerületi motorosbaleset után pár utcával odébb, a Táncsics Mihály és a Károli Gáspár utca sarkán egy másik autós és motoros is karambolozott. A XX. kerületi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A csepeli helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset akadályozza a közösségi közlekedést is – közölte a katasztrófavédelem kedd reggel 8 óra után pár perccel.

Fotó: OMSZ (illusztráció)

A történtek kapcsán a következőt íja a BKK Infó a Facebook-oldalán: „Baleset okoz torlódást Csepelen a Károli Gáspár utcában a Táncsics Mihály utcánál. A környező utak is zsúfoltak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Károli Gáspár utca megállót.”