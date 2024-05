Őrjöngött a légiutaskísérő: ennél rosszabbat nem is tehetnének az utasok

Sok ember számára a repülés egy kicsit fárasztó lehet, míg másoknak egy szórakoztató kaland, amelynek köszönhetően egy kis időre kitudnak szakadni a mindennapok körforgásából.

Ezek a legrosszabb dolgok, amiket az utasok tehetnek a repülőn Fotó: transport

A legtöbb ember csak arra törekszik, hogy minél gyorsabban elérje az úticélját, de vannak olyan utasok, akik küldetésüknek tekintik, hogy mások számára minél kellemetlenebbé tegyék a repülést, és ha lehet akkor egy életre elvegye tőle kedvüket.

Egy légiutas-kísérő pedig a közösségi oldalán bemutatta a legrosszabb dolgokat, amelyeket az utasok elkövethetnek a repülőn.

Palackok a fej feletti tárolókban

A nő azzal kezdte, hogy néhányan a palackokat - amelyekben néha víz is van - a fej feletti szekrényekbe rakják, ahelyett hogy kidobnák azokat szemetesbe. A stewardess megjegyezte, hogy ez azért baj, mert ilyenkor minden egyes alkalommal, kivétel nélkül az a vizes palack tartalma a tárolóba szivárog. Hozzátette, hogy amellett, hogy más emberek csomagjait is eláztatja, végül az üveg egy másik utasra is ráfolyik, ami nagyjából tönkreteszi az ő útjukat.

Beteg utasok

Cher beszélt azokról az emberekről is, akik úgy döntenek, hogy akkor is felszállnak a járatra, ha rosszul vagy betegnek érzik magukat - ez gyakran azt jelenti, hogy "amint elérjük a magasságot, sokkal rosszabbul érzik magukat, és kontrolláltalannal hánynak" - fogalmazott.