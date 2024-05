Megnyitják a főváros legújabb közösségi terét: 8000 négyzetméteren lesznek ingyenes programok

Május 17-én nyit a főváros legújabb közösségi parkja

Május 17-én ingyenes programokkal nyitja meg kapuit a főváros legújabb és egyben legizgalmasabb közösségi tere, a Városháza Pop-up Park. Az új, nyitott teret közel 8000 négyzetméternyi területen hozták létre, ami korábban parkoló volt. A területen található egy állandósult vendéglátóhely és egész nyáron lesznek időszakos és tematikus programok, koncertek és sokszínű workshopok is. A mostani nyitóhétvégén például együtt bulizhatunk a parkban DJ Palotai emlékének adózva. A cím Városház utca 11, a részletes programok pedig itt találhatók.

Mos pénteken lesz a távközlés világnapja

1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta május 17-én tartják a távközlési világnapot.

Szilárd Leó ezen a napon kapta meg az atomreaktor szabadalmi elismerését

Szilárd Leó 1919-ben emigrált, majd a berlini Műegyetemen kezdett atomfizikával és thermodinamikával foglalkozni. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnel közös találmány: egy hűtőfolyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú. 1955-ben pedig az amerikai kormány jelképes egy dollárért megvásárolta tőle és Fermitől az atomreaktor szabadalmát. A világháború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni, a molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik: sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította daganatos betegségéből.

Esti séta lesz a Városligetben

Ha valaki romantikus, péntek esti programot keres, a Liget Budapest vezetett, esti sétái ideális választás lehetnek. Minden péntek este 19:30-tól sétavezető kalauzolja az érdeklődőket az esti fényekkel megvilágított Városliget épített műalkotásai – a Millennium Háza, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum – között, érdekességek számtalanját felfedve az érdeklődők előtt. Indulás előtt egy pohár welcome drinkkel is kedveskednek a séta résztvevőinek. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Sötétedés után is izgalmas programok várják a látogatókat a megújult Városligetben. Fotó: Máté Krisztián

Május 17. a magas vérnyomás világnapja is

A világnap célja felhívni a figyelmet a világszerte egyre növekvő egészségügyi problémára. A magas vérnyomás, amelyet más néven hipertóniának is neveznek, olyan népbetegség, amely az életkorral egyre gyakoribbá válik.

Három helyen lesz pénteken véradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emelet én (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

11:00-18:00 óra között pedig a WestEnd-ben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)

Ilyen időjárás várható a hétvégén

Pénteken a köpönyeg.hu előrejelzése szerint az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Akár kiadós mennyiségű csapadék is lehet. 15 és 23 fok között változik a hőmérséklet. Erős marad a keleti szél. Szombaton csökken a felhőzet, délután már többórás napsütésre van kilátás. Már csak néhol fordul elő zápor. 21-22 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap pedig napos, de emellett gomolyfelhős idő valószínű. Elszórtan lehet zápor, zivatar. 25-26 fok körüli nyárias meleg várható.

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ebben a kerületben

Május 17-én és május 18-án Budapest V. kerületében tilos lesz megállni az V. kerületben az Alkotmány utca minkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között és a Bajcsy-Zsilinszky út 66-68. szám, valamint a 47-51. számok előtt. Emellett lezárják május 18-án 6 órától 20 óráig az Alkotmány utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között és a Bajcsy-Zsilinszky utat a Markó utca és a Podmaniczky utca között.

Szombaton lesz a múzeumi világnap

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában megtartott XI. konferenciáján határozták el, hogy május 18-a múzeumi világnap lesz. 1978. május 18-án tartották meg először. Azóta már több mint száz ország közel 30000 múzeuma vesz részt az évente megtartott eseményen-írja a Wikipédia.

Mától le lehet tölteni a digitális állampolgársághoz szükséges applikációt

A DÁP alkalmazását az Apple App Store-jából vagy a Google Playből lehet letölteni május 18-ától, magához a Digitális Állampolgárság Programhoz (DÁP) pedig május 21., keddtől lehet csatlakozni, aminek a következők a lépései:

engedélyezzük a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát a mobilunkon,

látogassunk el egy kormányablakba, ahol ellenőrzik a személyazonosságunkat, és felkerülhetünk a várólistára. Ide vinni kell azt a mobilinternettel ellátott mobilt, amelyre feltelepítettük az appot, illetve személyi igazolványt, jogosítványt vagy útlevelet, illetve lakcímkártyát. (Később majd tisztán digitálisan is lehet majd regisztrálni.)

figyeljük a mobil értesítéseit, mert üzenet érkezik, ha aktiválható a digitális állampolgárság,

ezek után aktiválni kell majd a digitális állampolgárságot.

Szombaton lesz az orgonák éjszakája

Rengeteg izgalmas és érdekes programmal készülnek a szervezők az Orgonák Éjszakája alkalmából! Olyan hírességek érkeznek Budapestre, mint Hannfried Lucke és Rost Andrea, az orgonák rock sztárja Cameron Carpenter és Francesco Finotti. De ez még nem minden. Találkozhatunk orgonaszóval a Fővárosi Nagycirkuszban, az Uránia moziban és még rengeteg érdekes helyen! A részletes programok itt találhatók.

Most hétvégén rendezik meg a Budapest Comic Con fesztivált is

Magyarország legnagyobb és legjelentősebb popkulturális eseményén egyszerre elevenedik meg a filmek, a képregények, az animék és videójátékok világa. A résztvevők találkozhatnak hollywoodi sztárokkal és összefuthatnak kedvenc hőseikkel és karaktereikkel is. Az esemény helyszíne a Hungexpo lesz, további részletek pedig itt olvashatók az eseményről.

Május 18–20. között rendezik meg a Svábhegyi Pünkösdi Búcsút is

A háromnapos eseménynek a Diana park ad otthont. Lesz ünnepi szentmise, koncertek, táncműsor, körhinta, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, állatsimogató, arcfestés és bűvészelőadás is.

Most hétvégén lesz pünkösdvasárnap

Pünkösdkor a szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezünk. A Biblia szerint ezen a napon gyűltek újra össze Jeruzsálemben a Jézus halála után szétszéledt tanítványok. Miután pedig lángnyelvek képében megszállta őket az Isten, különböző nyelveken kezdtek el prédikálni az apostolok, aminek hatására ezrek tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt.

Zárva lesznek az üzletek

Május 19-én, vasárnap (és május 20-án hétfőn is) zárva tart a a PENNY mind a 233 üzlete. A Spar és az InterSpar legtöbb üzlete is zárva lesz vasárnap, de például a reptéri egységük, illetve a benzinkutakon található üzleteik nyitva lesznek. A CBA és a Príma üzletek sem lesznek nyitva pünkösdkor, zárva lesznek továbbá a Lidl, az Aldi, a Metro és az Auchan boltjai is május 19-én, ahogy a Tesco legtöbb hazai üzlete is zárva lesz, viszont a benzinkutakon működős kisebb egységei nyitva lesznek.

A legtöbb üzlet zárva lesz vasárnap. Fotó: Pexels (illusztráció)

Pünkösdi ünnepség lesz a Szentendrei Skanzenben

Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökség Ünnep, a szellemi kulturális örökség közösségeinek találkozója a Szentendrei Skanzenben. A pünkösd két napján zajló rendezvény bepillantást enged a közösségek színes hagyományaiba. A program során a látogatók hagyományos ételeket kóstolhatnak, mesterségek titkait ismerhetik meg, beállhatnak a táncosok közé, élvezhetik a különböző tájegységek muzsikáját és gyönyörködhetnek a különféle vidékek viseleteiben-áll az esemény leírásában.

A leendő kutyatulajdonosoknak is lesz program vasárnap

Örökbefogadó nap és adománygyűjtés a lesz ugyanis a Kertemben május 19-én. Az Eszkuláp Állatvédő Egyesület több mint 20 gazdikereső kutyussal vonul ki a helyszínre, hogy szerető gazdit találjon a számukra. A gazdijelölteken kívül az adományozó kedvűeket is szeretettel várják, tárgyakat és önkéntes segítséget is örömmel fogadnak. Az esemény részletei itt olvashatók.