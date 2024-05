Fontos bejelentést tett a SZIN, változnak az árak

Nem túlzás kijelenteni: immár hagyomány, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok azzal ünnepli május 21-ét, a város jeles napját, hogy kedvezményes belépőket kínál a fesztiválra. „Ezen a napon Szegedet ünnepeljük, és mi ehhez úgy járulunk hozzá, hogy a szegedieknek kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget biztosítunk a SZIN-re” – mondta Kolonics Erika, a Coca-Cola SZIN főszervezője. Eszerint május 21-én, de még másnap is, 521 olcsóbb bérlettel készülnek a fesztivál szervezői, és ezúttal napijegyek is kerülnek az ünnepi kosárba. A Szeged Napja ünnepségsorozat alatt a két nemzetközi sztár, a SZIN szerdai napjára új albumával érkező Zara Larsson, és a rádiós ranglisták éléről augusztus 30-án Szegedre érkező Kamrad fellépő napjára is él majd a kedvezmény a szegedi lakcímkártyával rendelkezőknek.

A Coca-Cola SZIN idén is mintegy 200 programot kínál a négy nap alatt. A nyitónapon Zara Larsson, Rúzsa Magdi, Dzsúdló, Follow The Flow, KKevin, Analog Balaton, Fish!, Aurevoir, Blahalouisiana, Ganxsta Zolee és a Kartel, Hűvös, Margaret Island, Metzker & Friends, Parno Graszt. Másnap Armin van Buuren lesz a nemzetközi sztár, a magyarok közt pedig többek között ott lesz Lazarvs, a Csaknekedkislány, a Bëlga, a Valmar, a Carson Coma, Lenkke_, a Honeybeast és a Szalonna és Bandája. A pénteki napon Kamrad, Wellhello, T. Danny, Krúbi, Bohemian Betyars, Pogány Induló és Ótvar Pestis, 6363, Bruno x Spacc, K-OSZ Disco, Majka, OTL – IBBIGANG x Gyuris vár mindenkit. A Coca-Cola SZIN zárónapján lép fel Azahriah, de lesz még Necc Party, BSW, Bagossy Brothers Company, Anima Sound System, Beton.Hofi, Gypo Circus, Vodka For Kids, Konyha, Rácz Gergő és Orsovai Reni, ajsa luna, kristoaf és sokan mások.