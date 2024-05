Már világháborúról beszélnek egyes európai vezetők, Magyarország kitart a békepárti álláspont mellett

Akárcsak Magyarország Kormánya, úgy a magyar emberek is szeretnék elkerülni, hogy belesodródjunk egy háborúba. Az emberek többségének álláspontja szerint jó döntés volt, hogy sem fegyvereket, sem katonákat nem adunk harcoló feleknek. Ugyanakkor Európa és Amerika egyes vezető politikusai már világháborúról beszélnek és felelőtlen nyilatkozatokat tesznek.

A háború kiterjesztésével fenyeget egyes NATO- és nyugati vezetők nyilatkozata. Emmanuel Macron francia elnök szerint nincs vörös vonal. Fotó: MTI/AP/Olivier Matthys

A NATO egy ukrajnai misszió felállítását tervezi. A NATO-főtitkár Jens Stoltenberg az ANSA-nak adott interjújában arról számolt be: megvan rá az esély, hogy több tagállam is katonákat küldjön Ukrajnába, ugyanakkor – tette hozzá - a NATO-nak nem áll szándékában erőket telepíteni Ukrajnába. Ez meglehetősen ellentmond a pár héttel ezelőtti elképzelésének, mely szerint egy ötéves, százmilliárd eurós alap létrehozásával finanszíroznák Ukrajna katonai támogatását.

„Ez magában foglalná a katonai kiképzést és a fegyverszállítások koordinációját is. Az észak-atlanti szervezet öt év alatt 100 milliárd dollárt is belepumpálna a háborúba, tehát annak legalább ötéves elhúzódásával számolnak” - hívta fel a figyelmet a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mindez persze a lehető legrosszabb forgatókönyv, hiszen akár egy világháború kialakulásához is vezethet.

Egyesek fegyvert és fegyveres erőket küldenének

Februárban Emmanuel Macron francia elnök még arról beszélt: a nyugati vezetők tárgyalnak annak a lehetőségéről, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába. Májusban ezt azzal egészítette, ki, hogy szerinte hamarosan ukrán kérés is érkezhet ezzel kapcsolatban. Sajnos nemcsak a nyugat-európai országok, hanem az Amerikai Egyesült Államok egyes vezető politikusai sem zárták ki, hogy fegyveres erők részvételére is sor kerülhet az ukrajnai konfliktusban.

Szigorúan titkos dokumentumok szivároghattak ki

Az amerikai és a NATO-tervek egy részéről az utóbbi időben már a közösségi média oldalain lehetett látni olyan titkos dokumentumokat, melyek arról szóltak, hogy már meg is kezdődhettek egyes szigorúan titkos műveletek a különleges alakulatok bevonásával. Az egyik legnagyobb ilyen kontingenssel pedig nem más rendelkezik, mint az Egyesült Királyság.

Vannak, akik már oldalt is választottak?

A Fox News hírcsatorna beszámolója szerint Oroszország a mozgolódások hatására az Amerikai Egyesült Államokkal szemben álló országoktól kért és kapott segítséget, így fordult többek között Észak-Koreához és Iránhoz. Márciusban arról jelentek meg híradások, hogy Oroszország élelmiszerrel támogatja Észak-Koreát, amiért cserébe fegyvereket kap. A nyilatkozatokra reagált az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat igazgatója. Szergej Nariskin is, aki szerint az orosz fél a nyugati politikusok rendkívül felelőtlen kijelentéseit is a konfliktus eszkalációjának tekintheti - írja a RIA Novosztyi.

A magyar emberek békét akarnak, nem pedig háborút!

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója április elején arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek nem szeretnének belesodródni a szomszédban dúló háborúba. Szerinte ha feltennénk az európai embereknek a kérdést, hogy el kívánnak-e menni Ukrajnába harcolni és meghalni, akkor azt mondanák, hogy nem.

Ugyanez a helyzet akkor, ha a magyar embereket kérdezzük: Magyarország maradjon a béke szigete! mottóval Békemenetet szervez június 1-jén a Margitszigeti Nagyrétre a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA).

„Legyen aznap a Margitsziget szimbolikusan a béke szigete” – tették hozzá a szervezők. Közleményük szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollárbaloldali politikusok pedig támogatják ebben. Hangsúlyozták:

Mi, magyarok a világháborúk borzalmai árán tanultuk meg, hogy a béke és csakis a béke az egyetlen elfogadható álláspont. Magyarország ma a béke szigete. És azt szeretnénk, ha ez így is maradna. Minden békeszerető embert, a menetet szervezők arcaival, szeretettel várunk!

A háború ellen menetelnek a magyar emberek június 1-én. Elképesztő tömeg vonult fel az október 23-ai Békemeneten is 2023-ban, tűzszünetet és tárgyalásokat követelve. Fotó: Sóki Tamás / MTI

Óriási a nyomás Magyarországon

Az elmúlt időszakok eseményei alapján egyértelműen kiderül, hogy óriási a nyomás Magyarországon. A kormány álláspontja azonban továbbra is egyértelmű:

„Ki akarunk maradni a háborúból. Nem akarunk részt venni ebben a NATO-misszióban. Mindent megteszünk, hogy ne kelljen fegyvereket és katonákat küldenünk. A háborúnak nincs megoldása a csatatéren. Vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz” - közölte Magyarország Kormánya álláspontját a Kormányzati Tájékoztatás Központ, majd hozzátették: