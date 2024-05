Különleges Fradi-relikviákat gyűjt a mulatós zenész – Galéria

Többen is megkérdezték már, hogy mi motivál a gyűjteményen gyarapításakor. Eleinte elsősorban az adományozás lehetősége lelkesített. Hívő ember vagyok, és azon vagyok, hogy ha már a jóistennek hála megtehetem, hogy segítsek a rászorulókon, meg is tegyem. Idősebb Lisztes Krisztián két meze, Lipcsei Péter és Böde Dani meze is úgy került hozzám, hogy egy alapítványon keresztül 670 ezer forinttal támogattam szegény gyermekek kijutását egy Montenegró elleni mérkőzésre