Itt vannak a bizonyítékok, a Fradi óriásit nyert Sztankoviccsal

Sztanyiszlav Csercseszov még 2021 decemberében vette át a Ferencváros irányítását, fél év alatt pedig bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a klubbal. A következő szezonja szintén jól indult, az újabb NB I-es arany sínen volt, az Európa-ligában pedig csoportgyőztesként a legjobb 16-ba került, ahol a Leverkusen ejtette ki. Viszont a 2023-as tavaszi folytatásban a bajnokságban hullámvölgybe került, amit a nyáron nem sikerült kiheverni. Júliusban az együttes kiesett a feröeri Klaksvík ellen a Bajnokok Ligája-selejtezőjében, ami azonnal Csercseszov állásába került.

Dejan Sztankovics érkezése nagyon jót tett a Ferencvárosnak Fotó: Szabó Miklós

Az irányítást szeptember elejéig Máté Csaba vette át, akivel nagyon jól ment a csapatnak (10 mérkőzésen kilenc győzelem és egy vereség), a vezetőség azonban mégis tartotta magát az eredeti tervhez és egy karakteres külföldi edzőt keresett, így esett a választás Dejan Sztankovicsra. A szerb tréner a nehéz Konferencialiga csoportból (Fiorentina, Genk, Csukaricski) továbbjutott a Fradival, az NB I-ben viszont a Paks mögött vonult téli szünetre.

A tavaszi folytatásban ugyan a klub 2-0-s összesítéssel kiesett az azóta már döntőbe jutott Olympiakosz ellen, az NB I-ben viszont nagyszerű formát mutat. A 14 idei bajnokiból 12-t megnyert az együttes, és kétszer ért el döntetlent. Ezzel simán megelőzte a Paksot és egy hónappal az idény vége előtt bebiztosította a 35. bajnoki címét.

Csercseszov ezzel szemben tavaly tavasszal mindössze hat sikert aratott, az öt döntetlen mellett pedig öt vereség is becsúszott. Akkor a Fradi 63 ponttal zárt az élen, Sztankoviccsal már most 71-nél tart, és még van hátra két forduló. További jelentős különbség a támadójátéknál figyelhető meg. A Csercseszov által irányított együttes 62 gólt tudott szerezni, Sztankovicsék már most 78-nál tartanak, ami a 12 csapatos NB I-es rendszer bevezetése óta ligarekord (érdemes hozzátenni, hogy ebben még Máté Csabának is szerepe van). Tavaly Ryan Mmaee 12 góllal lett házi gólkirály, idén Varga Barnabás 20-al vezet. Valamennyivel a védelem is stabilabbnak tűnik (Csercseszov: 33 kapott gól, Sztankovics: 28 kapott gól), de itt nagy eltérés nem mérhető.

A Ferencváros szombaton, 19:30-tól játszik a Diósgyőr otthonában, az NB I-et pedig május 18-án, az Újpest ellen fejezi be (17:00). Közte a MOL Magyar Kupában játszik döntőt, május 15-én, szerdán a Paks lesz az ellenfele. Sztankovics egy esetleges kupagyőzelemmel megkoronázhatná az összességében remekül alakult első szezonját a klubbal.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.