Április végén szerezte idei első gólját a Ferencváros csapatában ifjabb Lisztes Krisztián. A 18 éves labdarúgó sokáig sérüléssel bajlódott, s a formája sem emlékeztetett arra, mint amelyikkel tavaly tavasszal berobbant az felnőttek közé. Most az MTK ellen 2-1-re megnyert találkozón talált be egy olyan szabadrúgásból, melyről ő maga is azt mondta, hogy lecsúszott a lábáról, beadásnak szánta.

Lisztes nagyon rég várt a gólra (Fotó: Török Attila)

Lisztes az utolsó heteit tölti a Fradinál, nyáron ugyanis a német élvonalban szereplő Eintracht Frankfurt együtteséhez csatlakozik. A frankfurtiak tavaly vásárolták meg az ifjú tehetséget, a vételára a következő években akár a 10 millió eurót is elérheti.

Lisztes persze most még egyelőre a Ferencvárosért harcol, s állítja, fejben nincs még a németeknél.

Dejan Sztankovics vezetőedző is elégedett volt a Lisztessel, de elmondta, tőle is több kell még.

Nagy tehetség, de még több kell, még keményebben kell dolgoznia. Remélem, a jövő magyar válogatottjának erőssége lesz, hiszen minden adottsága megvan ehhez! Ezúttal is megmutatta, mire képes

– mondta a szakember az MTK elleni örökrangadó után.

