„Hősként fogják ünnepelni” – tragikus halála után is másokon segít a 10 éves fiú

100 százalékban Asherre jellemző, hogy továbbra is önzetlen maradt. A következő napokban megtisztelő »sétája« lesz a kórházban, ahol hősként fogják ünnepelni. Édes kisfiúnk mindig is másokat helyezett maga elé az első helyre. Most már nem a feleségemnek Kayceenek, vagy nekem kell lehetetlen döntést hoznunk, ő megtette helyettünk. Egyetlen szülőnek sem kellene átélnie azt, amit most nekünk. A szívünkben már tudtunk, de most már az eredmények is azt mutatják, hogy a mi édes Asherünk elment