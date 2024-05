„Felhangosítjuk a tévét, így nem halljuk a patkányokat!” – Így néz ki a Pikóék-féle lakásfelújítás

Én nem is gondoltam először arra, hogy patkány szaladgált éjjel a kislányomon. Az óvónő kérdezte másnap, hogy milyen éles tárggyal játszott a gyerek, hogy össze van karistolva az arca? És akkor esett le a tantusz, hogy rajtunk is mászkálnak, amikor alszunk. De nincs egy ép ruhánk, mindent összerágnak, a bútorokat is ki kellett cserélnem már