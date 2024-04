Újabb globális vészhelyzet? Egyre gyorsul a Föld forgása

A tudósok eddig is tisztában voltak azzal, hogy a bolygónk forgási sebessége nem állandó. A mérések kezdete óta a Föld tengely körüli forgási sebessége nagyon lassan, de fokozatosan csökkent. Ezért az összehangolt világidő úgynevezett szökőmásodperceket tartalmaz, amiket időnként, pontosabban bizonyos években hozzáadnak a világórához. Ez eredményezi a négyévente esedékes szökőnapokat a naptárban.

Nem mindig 24 óra egy földi nap és ez hamarosan új kihívás elé állítja majd a tudósokat Fotó: Pexels (illusztráció)

Ugyanakkor 2022. június 29-én mérték a valaha volt legrövidebb napot: akkor a Föld 1,59 ezredmásodperccel kevesebb mint 24 óra alatt tett meg egy teljes fordulatot saját forgási tengelye körül. Az elmúlt években minden mérés szerint elkezdett gyorsulni a Föld forgása.

Ez a bolygókutatókat kevésbé, a számítástechnikai szakembereket viszont annál jobban aggasztja.

A csillagászok már korábban is megfigyelték, hogy a tengely körüli forgási sebességet számos tényező befolyásolhatja: a Hold vonzása, a havazás mértéke a Föld különböző országaiban, illetve a hegyek eróziója is. A nature magazinban nemrég megjelent friss kutatás szerint a globális felmelegedés is elkezdett beleszólni ebbe a folyamatba: a magasabb hegyvidékeken található hósapkák megolvadása ugyanis megváltoztatja a bolygó tömegeloszlását, ami tovább gyorsítja a tengely körüli forgást, vagyis a nappalok és az éjszakák váltakozását.

Újabb globális problémát idézett elő az emberiség a globális felmelegedéssel Fotó: pixabay

Ez már inkább rövid, mint hosszú távon jelent problémát elsősorban az informatika területén, ami már az életünk szinte valamennyi területében megjelenik. Az emberiség még önmagában ellenne ennyi pontatlansággal, de például a GPS-alapú navigációs rendszerekről, a számítógépes órákról ugyanez már nem mondható el. A forgási sebesség változása ugyanis kihat az érzékenyen reagáló modern eszközök működésére is, mivel ezek a mért időhöz igazodnak. A probléma hosszú távon akár az internet összeomlását is eredményezheti, ami beláthattalan következményekkel járhat.