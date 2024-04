Te tudod ki találta fel a villámhárítót és a szemüveget? Egy korábbi amerikai elnök!

234 éves hunyt el a villámhárító feltalálója

Április 17-e többek között arról is nevezetes, hogy ezen a napon hunyt el Benjamin Franklin, volt amerikai elnök. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szemüveg és a villámhárító feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett: 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosítótársaságot. Londonban és Franciországban diplomáciai feladatokat is végzett, Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláíróinak. Az abban a korban hatalmasnak számító, 150 ezer dolláros vagyonát azonban nem találmányainak és politikai pozícióinak, hanem földügyleteinek köszönhette, mivel üzletembernek sem volt utolsó.

Benjamin Franklin, volt amerikai elnök arcképe a 100 dollároson. Fotó: An Mazhor / Shutterstock

150 éve mérjük itthon méterben a távolságot

Egy másik fontos esemény, ami a mai naphoz, vagyis április 17-éhez köthető az, hogy 1874-ben ezen a napon vezették be az egységes mértékrendszert. Vagyis éppen 150 éve használjuk itthon a métert, a kilogrammot és a liter, mint mértékegységet. És, hogy kinek köszönhetjük? I.Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette az erről szóló törvénycikket.

79 éves lenne Konrád Ferenc

Konrád Ferenc olimpiai bajnok vízilabdázó, edző és fogorvos 1945. április 17-én látta meg a napvilágot. Pályafutását 1956-ban a BVSC-nél kezdte, 1966-tól 1980-ig az OSC játékosa volt. Tanulmányait közben a SOTE Fogorvosi Karán végezte. 1971-től a SOTE Fogpótlástani Klinikáján dolgozott, 1984. óta a Gyermekfogászati Klinika tudományos munkatársa volt. 183-szoros válogatott, 9-szeres bajnok, kétszer BEK-, valamint Szuper Kupa-győztes volt. Tagja volt az Universiade-győztes, az Eb-ezüstérmes, az Európa-bajnok, a vb-ezüstérmes, a világbajnok, az olimpiai bronzérmes, ezüstérmes és 1976-ban Montrealban az olimpiai bajnok csapatnak. 1980-tól 1981-ig a Budapesti Spartacus edzője volt, 1984-től játékvezető volt. 2015-ben hunyt el.

A Disznó-öböli incidens is ezen a napon kezdődött

Az USA által szervezett kubai emigráns csoport 63 évvel ezelőtt, 1961. április 17-én indított inváziót Kuba ellen. A fegyvereseket végül megsemmisítették vagy foglyul ejtették. A Kennedy-adminisztráció első külpolitikai lépése egyértelmű baklövésnek bizonyult. Fidel Castro és a szovjetek diadalittasan jelentették be az "amerikai imperialisták" újabb kudarcát. Olyan alapvető hibákat követtek el, mint például, hogy nem vették figyelembe a Nicaragua és Kuba közötti időeltolódást, így az akciót fedező harci gépek egyórás késéssel érkeztek a helyszínre.

Négy helyen is lehet ma vért adni a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

09:00-15:00 óra között a Nyugati Pályaudvaron a 10. vágány végi irodahelyiségben (1065. Budapest, Teréz krt. 55.)

valamint 13:00 és 18:00 óra között a Csepel Korall Sport Szigeten (XXI. 1212. Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 69.)

Négy helyen várják a véradókat a fővárosban. Fotó: facebook

Hűvös lesz a mai időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán is marad a borongós, hűvös idő. Eleinte elszórtan, délutántól ismét egyre többfelé alakul ki eső, zápor. Viharossá fokozódhat az északi szél. 12 fok körül alakul a hőmérséklet, mely 5-6 fokkal elmarad a sokéves átlagtól.

Kampányrendezvényt tart a Bálnában Szentkirályi Alexandra

Az önkormányzati választásra készülve Szentkirályi Alexandra kampányindító rendezvényt tart április 17-én szerdán 17 órától a Bálna rendezvényközpontban. Az eseményen beszédet mond Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere. Emellett a rendezvényen hirdeti meg 7 pontos Változást Budapesten! - tervét Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje.

Nagy dugó lesz Budaörs környékén

Durva dugóra lehet ma is számítani az M0-on az autóút déli szektorán felújítás miatt, emellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint burkolatjelfestést végeznek ma az M1–M7-es autópálya közös szakaszán Budaörs térségében, valamint az M0-s autóúton Törökbálint és Érd között. Ez idő alatt sávlezárás lesz érvényben a 4-es kilométerszelvényben, ami hosszabb menetidőt eredményezhet a közlekedők számára.