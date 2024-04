Emlékszel még a régi Lehel piacra? Így festett a csarnok megépülése előtt! - Galéria

A Lehel piac több fejlesztésen is átesett az elmúlt száz évben. A 20. század elején a Szent Margit-templom helyén állt. Az előnyös elhelyezkedés sok árust és vásárlót vonzott a Lehel, vagyis akkori nevén Ferdinánd téri piacra, ahol legtöbbször áldatlan állapotok uralkodtak. A főváros a legsötétebb Balkánra emlékeztető piacokat megszüntette, és a mai igényeknek megfelelő csarnokokat, illetve árusítóhelyeket épített fel. Sok budapesti vásárcsarnok ebben az időben épült, de a Ferdinánd piac sorsa azonban önkormányzati viták miatt eldöntetlenül maradt.

Nagyon népszerű volt az Élmunkás téri piac. Mindent lehetett itt kapni, ami szem-szájnak ingere / Fotó: Fortepan

A szocializmus időszakában Élmunkás téri piaccá nevezték át, de továbbra is tarthatatlan állapotok uralkodtak ezen a területen. Aggasztó volt a köztisztaság: letakaratlan tálakból árusították a sajtokat, és a túrót, melyet por lepett el a tűző napon. Az asztalok alatt szemét és rothadó portéka hevert. Ennek ellenére nagyon közkedvelt hely volt, mert mindent lehetett kapni, ami szem-szájnak ingere. Zöldség, gyümölcs, élő állat, tészta, vad hús, hal és még a kor divatjának megfelelően fel is lehetett öltözködni is innen.

Az új piac megépítésére egészen 2002-ig várni kellett. A harsány színekben pompázó Kofahajóként emlegetett épület szokatlan formái sok vitát kavartak a piacra járók köreiben. Az épületet eredetileg nem hajó alakúnak tervezték, de nem bánták, hogy így alakult, hiszen ezzel is kapcsolódik a piaci hagyományokhoz. Ugyanis régen hajók hozták a kofákat délről a környező településekről Pestre árulni. A régi piaci bódék eltűntek, de az idén 22 éves Lehel csarnok Budapest egyik legnépszerűbb piaca maradt.

Íme néhány régi fotó a Lehel piacról, a képre kattintva elérhetőek: