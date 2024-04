Olyan rekordot tudhat magáénak ez a férfi, amit senki sem irigyelne meg tőle

Hakamada Ivao azzal került be a Guinness-rekordok Könyvébe, hogy 48 évet töltött a halálsoron méghozzá ártatlanul.

Fotó: Guinness

A japán férfi 1935-ben született, és 23 évesen kezdett el profi bokszolóként versenyezni, majd 16 győzelemmel a háta mögött két év után visszavonult, és egy gyárban talált munkát Sizuokában. Az élete azonban tragikus fordulatot vett 1966-ban, amikor a gyárigazgató házát felgyújtották, családtagjait pedig meggyilkolták. Hakamada a tűz oltásában segédkezett, amikor a rendőrök elhurcolták, és kikényszerítettek belőle egy beismerő vallomást, aminek az eredményeként 1968-ban halálra is ítélték, bár az ügyben a bizonyítékok meglehetősen gyenge lábakon álltak. Ráadásul a tárgyalásán kiderült, hogy vallomása előtt 23 napon át kínozták, nem hagyták inni, vécézni, és össze is verték. Ennek ellenére a japán legfelsőbb bíróság 1980-ban helyben hagyta a halálos ítéletet, és az elítélt magánzárkába került, ahol a kivégzés napját várta, amit a szigetországban soha nem jelentenek be előre, és a családot is csak utólag értesítik.

Testvére, Hideko éveken át küzdött öccse ártatlanságának a bizonyításáért, és 2008-ban sikerült elérnie, hogy DNS-vizsgálatot végezzenek a helyszínen talált pólón lévő vérnyomokon. Ennek révén bebizonyosodott, hogy a vér nem Hakamadáé, de a tokiói legfelsőbb bíróság csak 2023-ban döntött a perújításról. Októberben volt az első tárgyalása, de azóta is csak feltételesen van szabadlábon – emlékeztet az Amnesty International. 88. születésnapját mindenesetre már otthon ünnepelhette idén március tizedikén – adta hírül a helyi sajtó.