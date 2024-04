Lezárult egy korszak, 10 év után búcsút int a Lidl

A Lidl 10 évvel ezelőtt indította el a mára már ikonikussá váló Lidl Konyhát, amelynek köszönhetően a vásárlók számos recepttel, videóval és séftippekkel gazdagodhattak a kezdőtől a profi szintig egyaránt. Az áruházlánc emellett 9 szakácskönyvet is megjelentetett, amellyel leghűségesebb vásárlóinak kedveskedett évről-évre. Most a Michelin Young Chef díjas Mizsei Jani, a MÁK Restaurant séfje váltja a Lidl eddigi séfjét, a Michelin-csillagos Széll Tamást. A megújuló Lidl Konyha kiegészül desszertekkel is, amiben a gasztro influenszer, Kapunics Gréti lesz az édességek iránt rajongók segítségére.

10 év után elköszön a Lidl Konyhától Széll Tamás, Michelin-csillagos séf, a helyét a Michelin Young Chef díjas Mizsei Jani, a MÁK séfje veszi át (Képünk illusztráció) Fotó: Róka László

Most lezárult egy meghatározó korszak, de ezzel egyidejűleg új vizekre evezünk. Rendkívül hálásak vagyunk Tamásnak az elmúlt 10 évért, hiszen nagyon sokat köszönhetünk neki mi is és vásárlóink is, az új kihívásokhoz pedig sok sikert kívánunk neki! A megújuló vállalati nagyköveti csapat pedig amellett, hogy fiatalos, lendületes energiát hoz magával, továbbra is magas szintű szaktudással és a minőségi termékek képviseletével, valamint a tudatos vásárlás erősítésével segíti majd vásárlóinkat. Hiszünk az otthon főzés örömében és az egészségtudatos táplálkozásban, és a jövőben is szeretnénk ebben vásárlóinkat támogatni

– emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs vezetője.

A séfszakma egyik legtehetségesebb alakja, Mizsei Jani, a MÁK Restaurant séfje több rangos elismerés rendelkezik. A megújuló Lidl Konyha előkészületei során hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a közös munkába és szakértelme már az első perctől jelen volt. Receptjeit és ételeit a fiatalos lendület, emberközeliség és progresszív megközelítés jellemzi, a konyhában pedig garantált a jókedv és a humor is, hogy valóban élmény lehessen a főzés. A jövőben a Lidl Receptek alatt lesznek elérhetőek Jani receptjei és a szezonalitás mellett - reagálva a felgyorsult mindennapokra és a fogyasztói igényekre - előtérbe kerülnek a gyorsan, egyszerűen elkészíthető ételek.

A Lidl Desszertek videói Kapunics Gréti gasztro influenszerrel készülnek, aki Dolce far niente néven lehet ismerős a social mediát használók körében. Gréti szenvedélyesen rajong a sütésért, kislányként nagymamájától tanulta el a házi sütik csínját-bínját, majd folyamatosan mélyült el a cukrászat fortélyaiban. Azóta is a sütés a legkedvesebb hobbija és minden szabadidejét ez tölti ki főállása mellett. Janihoz hasonlóan fiatalságával, lendületességével újfajta színfoltot jelent a Lidl életében, desszertjei pedig könnyen elkészíthetőek és a szezonális alapanyagok, úgy, mint a gyümölcsök szintén nagy hangsúlyt kapnak. Gréti ismeri a különféle trendeket és az ünnepekre, különlegesebb alkalmakra (karácsony, húsvét, halloween stb.) külön készül majd.

A Lidl borszakértő nagykövete Piskor Fanni, akivel az elmúlt hónapokban már találkozhattak az áruházlánc vásárlói. A szakember szőlész-borász mérnökként több, mint 10 éve foglalkozik borokkal és folyamatosan fejleszti tudását, amellett, hogy a Pécsi Tudományegyetem és a Borkollégium oktatójaként a katedra túloldalán is tevékenykedik. Továbbá rendszeresen bírál hazai- és nemzetközi borversenyeken is. Fanni célja, hogy bemutassa, mit érdemes tudni a Lidl-ben kapható borokról, emellett időről-időre különféle tippekkel is segít abban, hogy mindenki könnyen kiigazodhasson a borok világában.

Végül, de nem utolsósorban a Lidl márkanagyköveti csapatát erősíti Szabó Adrienn dietetikus is, aki főállásban a Semmelweiss Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikáján tevékenykedik, oktat a Semmelweiss Egyetemen, rendszeresen tart előadásokat szakmai konferenciákon és diet_etikus néven a közösségi média aktív szereplője. Adrienn érkezésével a vállalat célja, hogy hiteles információt tudjon adni vásárlói számára és támogassa őket az egészségtudatos és fenntartható táplálkozásban, amellett, hogy olyan fontos témákra is felhívja a figyelmet, mint az élelmiszerpazarlás megelőzése.