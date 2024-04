Ahogy Karácsony Gergelyék ígérték, hatalmasat robbantott az Újpest Plázs Program? Ja, nem... Sehol a Budapesti Zöldfolyosó és plázs

"Motorcsónakkal jártam be a Budapesti Zöldfolyosó tervezett helyszíneit. Össze fogjuk kötni a Margit-szigetet a Hajógyári-szigettel és a Római-parttal, sőt az újpesti Duna-parttal is. Így lehetővé tesszük azt, hogy sokkal több olyan hely legyen, ahol a budapestiek érezhetik a Duna közelségét. Ilyen kreatív és odafigyelő városvezetést fogunk csinálni október 13-a után" –ezzel kampányolt 2019-ben a "kamuzöld" Karácsony Gergely, ahogyan az újpesti baloldal is. Az elmúlt 4,5 évben azonban nemhogy nem történt semmi az újpesti rakparton, de még az ígéretek valóra váltásáért lobbizó lakossági kérelmet is elsüllyesztették a baloldali politikusok: a 200 újpesti által aláírt kérelem ott porosodik valahol a fiókjukban.

Karácsony nem valósította meg az újpesti terveit sem

"A Zöldfolyosó arról szól, hogy néhány apró ötlettel létrehozzuk Budapest legnagyobb rekreációs területét. Összekötjük a Margitszigetet a Hajógyári-szigettel és a Római-parttal. Sőt, az újpesti Duna-parttal is. Lehetővé tesszük, hogy sokkal több olyan hely legyen, ahol a budapestiek érezhetik a Duna közelségét. Ehhez nem kell más, mint kreativitás, az emberek igényeire való odafigyelés, és a város, a természet tisztelete. Ilyen kreatív és odafigyelő városvezetést fogunk csinálni" – mondta korábbi kampányvideójában Karácsony Gergely egy csónakban ringatózva, akinek azóta mégsem volt egyetlen kreatív ötlete sem a megvalósításhoz....

Karácsony Gergely még olyan fővárosi szabályozást is ígért, amely lehetővé tette volna, hogy a fővárosiaknak az újpesti szakasz kedvelt kikapcsolódási pontja lehessen. Ezt az ígéretét sem valósította meg a főpolgármester, ahogyan az újpesti baloldal sem az övét. Ők fehér homokos területet, pálmafákat, bringapályát, plázst, játszóteret, sportpályát, horgászoknak kialakított területet és nagyszinpadot ígértek az újpestiek számára– erről már Déri Tibor beszélt legutóbb, a 2019-es kampányában...

Nézzék meg ezt a videót, lett belőle bármi?

Miután a 19-es választásokat követően a főváros és a DK-s vezetésű Újpest mély hallgatásba burkolózott, a megvezetett újpestiek megelégelték a semmittevésüket. Aláírásgyűjtéssel próbálták kikényszeríteni a rakpart fejlesztését. A csaknem 200 helyi által aláírt levél azonban az újpesti és fővárosi baloldal fiókjában landolt, azóta is ott porosodik. Így legutóbb akkor hallhattunk az újpesti Duna-part fejlesztéséről, amikor 2023-ban lehetősége nyílt volna az újpesti önkormányzatnak tulajdonba venni a Tungsram egykori strandját. A tulajdonos ugyanis értékesíteni akarta a területet. Akkor a helyi Fidesz felszólította Déri Tibor polgármestert és Trippon Norbert alpolgármestert, valamint a baloldal képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a Tungsram Strand területének önkormányzati tulajdonba vételéről. Ezzel a lépéssel végre Újpestté és az újpestieké lehetett volna az ikonikus Duna-parti terület és ennek a pénz sem lehetett volna akadálya...

A többi kampányhazugságához hasonlóan a baloldal semmit nem tett az újpesti Duna-part érdekében. Most azonban megnyílt a lehetőség arra, hogy egy Duna-parti terület visszakerüljön a közösség tulajdonába. Újpest több mint 10 milliárd forintos forrással rendelkezik, lényegében azzal a 10 milliárd forintos tartalékkal, amivel 2019 őszén tőlünk átvették a várost, úgyhogy a fejlesztésnek véleményünk szerint anyagi akadálya nincsen

– nyilatkozta akkor az újpesti Fidesz, Tripponék azonban fülük botját sem mozdították, így plázs azóta sincs. Ki tudja, talán újra megígérik most, ahogyan tette ezt Karácsony Gergely a József körút felújításával és számos más, be nem váltott ígéretével...