„Jó hír” – Varga Mihály üzenete minden nyugdíjast érint

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök főtanácsadója. „A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára” – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, akinek a Facebook-oldalán megjelent felvételben elsőként Varga Mihály szólt a nyugdíjasokhoz.

Varga Mihály jó hírt közölt a nyugdíjasokkal(Fotó: Facebook)

„Háború dúl a szomszédban és a Közel-Keleten, a költségvetésre rendkívüli terhek nehezednek, mégis, a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a nemzeti kormányra. A tavalyi 18,5 százalékos nyugdíjemelés után idén év elején 6 százalékkal növeltük a nyugdíjakat, februárban pedig ismét kifizettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat”

– mondja Varga Mihály. Majd így folytatja:

„Jó hír, hogy az év eleji 6 százalékos emelés a nyugdíjak reálértékében is növekedést jelent, ugyanis az éves infláció ennél várhatóan jóval alacsonyabb lesz. A kormány tehát kitart a 2010-ben tett ígérete mellett: megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét, sőt emeli is azt. Anyugdíjak összegét 2010 óta a kétszeresére emeltük, a reálértékét pedig több mint 20 százalékkal javítottuk. Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megadjuk azt a megbecsülést, amely a nyugdíjasokat megilleti.”

Nyitrai Zsolt elárulta, mi várja a nyugdíjasokat a legújabb, nekik készült, ingyenes JóKor című magazinban (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„Magyarország polgárai hálával tartoznak idős honfitársainknak. Ők teremtették meg ugyanis azokat a biztos alapokat, amelyekre építkezhetünk. Nélkülözhetetlen a tudásuk és a bölcsességük. Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért, és megvédjük a juttatásaikat. A mai háborús időkben még fontosabb, hogy biztonságban tudjuk szeretteinket. Ezért indítottuk el az ingyenes Gondosóra-programot, amely eddig már több mint 10 ezer életet mentett meg. Egyebek között ezekről is olvashatnak a JóKor magazin legújabb számában. A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak Magyarország kormányára.”

– közölte friss videójában Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

Nézd meg a videót!