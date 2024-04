Géppisztolyos rendőrök zárták le a Lidlt – rettenetes, amit az üzletben találtak

A Lidl egész Európa egyik legnépszerűbb élelmiszerüzletlánca. Alacsony áraival és jó minőségű termékeivel sokakat tett hűséges vásárlóvá, éppen ezért az emberek szeretnek oda járni vásárolni. Amikor azonban ma reggel a német árufeltöltők csomagolni kezték a gyümölcsöket, olyan termékeket is találtak, amelyeket nem rendeltek be. Nagy megdöbbenésükre rengeteg kokain lapult a gyümölcsös ládákban, emiatt azonnal riasztaniuk kellett a rendőrséget. Fegyveresek érkeztek és törtek be az áruházba, ezzel egy időben pedig az üzletet lezárták. Ezen a napon Németországban több Lidlből is érkezett bejelentés, miszerint kokaint találtak. A rendőrség nyomoz, és próbálnak rájönni, hogy honnan származhat a kábítószer – írja a Mirror.