„Hirtelen kiugrott a lányom barátja elé" – Fekete ruhás rém támadt egy kamaszra a XVIII. kerületben

Hátborzongató alak bukkant fel sötét árnyként a XVIII. kerületben, a Ferihegy vasútállomás környékén a minap. A fekete ruhás, agresszív fantomra egy helybeli szülő hívta fel a figyelmet, miután lánya barátját döbbenetes módon, egy bokor mélyéről megtámadták. Az eseményekről egy helyi csoportban számolt be.

Ferihegy vasútállomáson történt az incidens Fotó: Wikipédia

Hétfőn este 22 óra körül a Szinyei Merse utcában, a Bakonybánk utcánál a lányom barátját megtámadták

– írta az aggódó szülő. Mint mondta, a támadás valóban hátborzongató módon történt: a tetőtől talpig feketébe öltözött rém lesben, csöndben, a vak sötétben, a bokrok között bújt meg, itt várta áldozatát:

Ott volt elrejtőzködve egy fekete ruhába öltözött alak. Hirtelen kiugrott a lányom barátja elé és bevert neki egyet

– mesélte az asszony. Pedig nem a legkönnyebb áldozatot nézte ki magának: a megtámadott fiú ugyanis majdnem két méter magas volt. Azonban a fekete ruhás rémet ez sem tántorította el:

A fiú 193 centi magas, nem egy kisnövésű kamasz, de a támadót nem rettentette el a dolog, el akarta venni a hátizsákját. Szerencsére a fiú megőrizte a lélekjelenlétét, és sikerült behúznia egyet viszonzásképpen a támadónak. Aztán mindketten futásnak eredtek

– sorolta a meghökkentő eseményeket. Futás közben a tini már hívta is a nő lányát, hogy nyissa ki neki a kaput, ahol sikeresen be is jutott. Az ijedt szülő, ahogy megtudta, mi történt a fiatallal, azonnal kocsiba is pattant, hogy felkutassa a menekülő fantomot, azonban nem találta:

Mikor megtudtam, autóval azonnal elindultam a környék utcáit átfésülni, de sajnos nem jártam szerencsével. Elképzelhetőnek tartom, hogy itt lakik valahol a közelben

– vélekedett. Mint mondta, tart attól, hogy a rém visszatér:

Felháborított a gondolat, hogy esetleg a következő áldozata egy munkából hazatartó, gyanútlan nő lesz, aki esetleg nem tudja megvédeni magát. Mindenki vigyázzon magára

– zárta sorait. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.