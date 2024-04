Újra felbukkant a komondoros rém, ezúttal egy játszótéren

A Metropol több alkalommal is beszámolt már a komondoros rémről, azaz B. Csabáról, aki sajátosan értelmezi az ebtartási szabályokat. Három komondorával félelemben tartotta Újbudát, ahol a kutyái legalább húsz alkalommal támadtak rá más kutyatulajdonosok négylábúira, amit a férfi távolról végignézett, majd komótosan odasétált, és ha számon kérték tőle, hogy ezt mégis hogy képzeli, akkor agresszívé, fenyegetőzővé vált. Számos kutyát és kutyáját védeni próbáló gazdát is megsebesítettek B. Csaba állatai. Utoljára tavaly ősszel látták a férfit és félelmetes ebeit, aztán mintha a föld nyelte volna el – egészen ez év áprilisáig.

Újbudán számos helyen támadtak kutyákra és gazdáikra a komondoros rém állatai (Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés/Facebook)

Miután lapunk tavaly tavasszal elkezdett az üggyel foglalkozni, egyre több panaszos, áldozat jelentkezett, majd sikerült kiderítünk a komondoros rém címét, ahol megpróbáltuk felkeresni B. Csabát. A Móricz Zsigmond körtérhez közeli, polgári stílusú társasházban élők sem zárták a szívükbe a férfit. A helyiek elmondása szerint a kutyák szabadon mászkálnak a házban, kedvük szerint oda piszkítanak, ahol éppen állnak.

Volt, hogy lepisiltek az erkélyről, hatalmas tócsát hagyva az ajtónk előtt. Koszosak, gyűjtenek mindenfélét, amivel még a ház pincéje is tele van

– mesélte a Metropolnak a komondortulajdonos alatt lakó személy.

Úgy tűnt, hogy a számos panaszos, akik közül többen fel is jelentették a férfit, elérte a célját, hiszen sokáig nyoma veszett B. Csabának és félelmet keltő állatainak. Így újra rettegés nélkül sétáltathatták a kerületiek szeretett kutyáikat. Azonban egy Facebook-bejegyzés arról szólt, hogy a komondoros rém visszatért, ám ezúttal az első kerületben, Vérmezőn, a Szitakötő játszótéren látták a férfit és kutyáit.

A komondorok szabad járkálnak abban a társasházban, ahol az ebtartó él Fotó: Bánkúti Sándor

Ha valaki ismerné, egy «úriember», aki 3 komondor félével jár a parkban (bár én még soha nem láttam), az szóljon már neki, hogy a Szitakötő játszótér NEM kutyafuttató terület (ott játszottak bent)!

– írta a Vérmezőn kutyázunk csoportban egy nő, aki azt is hozzátette, nem volt nála telefon, mert éppen kutyát sétáltatott, ezért nem fotózta le a férfit a hatalmas kutyákkal. A posztoló azt is kifejtette, hogy póráz, ahogy korábban, úgy most sem volt a férfinál.