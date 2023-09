Rettegnek az újbudaiak: visszatért a Komondoros rém

A Metropol több alkalommal is cikkezett már a Komondoros rémről. A férfi és három termetes kutyája attól vált hírhedté, hogy Újbudán több alkalommal is kutyatartókra és azok ebeire támadtak. A szájkosár és póráz nélkül sétáltatott komondorokról az áldozatok, akik tucatnyian, vagy annál is többen vannak, szinte pontosan ugyanazt mesélték el lapunknak. A három félelmetes komondor egyszer csak ott terem, miközben ők a saját kutyusukat sétáltatják és nekiesnek a házi kedvencnek. A gazdák igyekeznek védeni az ebüket, miközben maguk is komoly sérüléseket szereznek. A komondorok gazdája mindezt tisztes távolságból végignézni és miután számon kérik, ezt hogy gondolja a legtöbb esetben fenyegetőzni kezd. Elmondja, hiába jelentik fel, panaszolják be, neki kapcsolatai vannak, sőt azt is állította, hogy maga is jogász. Utóbbiról nincsenek hiteles információink, de az biztosan tudható, hogy tízen már feljelentették a komondoros férfit.

A Feneketlen tó környékén látták a legtöbbször a három kutyát és gazdájukat Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbuda Állatmentés

A Metropol kiderítette azt is, hogy hol lakik a komondoros férfi, B.Csaba, akitől szerettünk volna megkérdezni, mit gondol a kutyái támadásairól. Az állattartó nem volt otthon, illetve senki sem reagált, mikor becsengettünk hozzá. A Bartók Béla úti házban élők, azaz közvetlen és közvetett szomszédai nem voltak jó véleménnyel a férfiról.

Mindig nyitva hagyja az erkélye ajtaját, így az egész házban szabadon járnak-kelnek a hatalmas kutyák; nekem macskáim vannak és nagyon féltem tőlük, de emberre is veszélyesek lehetnek az állatok, hiszen kisgyerekek is laknak itt

- mondta az egyik lakó ottjártunkkor. A komondoros ember alsó szomszédja sincs elbűvölve Csabától és állataitól:

„Volt, hogy lepisiltek az erkélyről hatalmas tócsát hagyva az ajtónk előtt. Koszosak, gyűjtenek mindenfélét, amivel még a ház pincéje is tele van”.

A Bartók Béla úti házban szabadon vannak engedve a veszélyes állatok Fotó: olvasói

Nyáron alábbhagytak a komondorok támadásai, mintha szándékosan kerülte volna a környéket, valahol meghúzta magát B. Csaba, akit viszont újra láttak Újbudán, erről a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentők adott hírt a Facebook-oldalán szeptember 12-én. Az állatvédők posztjukban újra említik, hogy a számos feljelentés ellenére még mindig nem történt semmi, illetve a támadásokon túl szerintük azt is ki kéne vizsgálni, hogy ezek a kutyák tényleg B. Csaba tulajdonában vannak-e.

Korábban az látszódott az ebekről készült képeken, hogy igencsak elhanyagolt állapotban vannak. Az egyik különösen rosszul fest, egy jókora kinövés, daganat látható a hátsó lábainál, a hasán.

Emberünk ugyan eltűnt három hónapra, lehet kipihente valamelyik ügyét, de már vissza is tért, nappal pórázzal, naplemente után ismét három szabadon rohangáló kutyával, akikről továbbra sem tudja egyik hivatal sem, hogy kaptak e valaha oltást, s rendelkeznek e egyáltalán chip azonosítóval...

- fogalmaznak a posztjukban az állatmentők, aki arról is írnak, hogy ha bárki ismét áldozatául esne B. Csaba kutyáinak, az jelezze feléjük, mert jogi útra terelték a felelőtlen állattartó ügyeit.