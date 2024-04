„Nem tartom normálisnak, hogy ismét félek” – rettegnek a kutyatartók, visszatért a budai rém

Tavaly többször beszámolt a Metropol arról az agresszív, veszélyes férfiről, aki több budai kerületben is nőket támadott meg, illetve fenyegetett sokakat. Az illető két megtermett kutyával járta elsősorban Óbudát és Hegyvidéket, mígnem a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés tagjai megtalálták és értesítették a rendőrséget, a kiérkező zsaruk pedig elfogták a személyt. A férfit eltiltották az állattartástól és jó ideig nyomát se lehetett látni, ám pár hete többen is arról posztoltak különféle kutyás csoportokban a Facebookon, hogy visszatért, sőt már kutyát is szerzett magának.

2023-ban sokkolta a XII. és a III. kerületi embereket az a férfi, aki két kutyával garázdálkodott. Adri lapunknak mesélte el, hogy a budai rém kutyái hogyan sebesítették meg, miközben az ebét védelmezte.

Hirtelen felkaptam a saját kutyámat, hogy nehogy harcoljon velük, mert akkor biztosan széttépik őt. Közben üvöltöttem a gazdájuknak, hogy fogja meg a kutyáit, de az meg sem szólalt, nem reagált. Végignézte, ahogy megtámadnak a kutyái

– fejtette ki az egyik áldozat, aki maga is megsérült, miután a rém egyik kutyája combon harapta. Később azt is megtudtuk, hogy nem egyedüli áldozat volt Adri, mert Hegyvidéken a Böszörményi úton egy patika gyógyszerészét is megtámadta, aki fel is jelentette, és a férfit eltiltották az állattartástól, illetve a kutyáit lefoglalták. Azonban feltalálta magát és újabb kutyákat szerzett, ezt pedig azért tehette meg, mert a tiltás csak adott helyre, adott esetben a XII. kerületre érvényes, így „átköltözött” a III. kerületbe. Ezek után a budai rém tovább folytatta a tőle megszokott magatartást, több áldozata volt Óbudán is, míg végül el nem fogták.

A budai rém egyik áldozata, Adri a lapunknak mesélte el, hogyan támadtak rá és ebére a férfi kutyái

Fotó: Facebook

Idén márciusban a Budapesti kutyások Facebook-csoportban adtak hírt arról először, hogy a budai rém visszatért, sőt megint szerzett magának kutyákat. Ismét Óbudán tűnt fel, németjuhász kutyával a társaságában.

Nem tartom normálisnak, hogy ismét félek a saját kutyáimat kiengedni a saját kertünkbe, tudván azt, hogy a kapunkban álldogál…

– fogalmazott egy posztoló. Többen kifejtették, hogy félnek, hiszen tudják jól, hogy mennyire agresszív a férfi, és sokan a gyerekeikkel sétáltatják a kutyáikat. Emellett arra biztatták az ebtartókat, hogy aki konfliktusba keveredne az illetővel, mindenképpen tegyen feljelentést, ne érezze ezt nyűgnek, mert e nélkül a hatóságok nem fognak intézkedni.