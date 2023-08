Visszatért a rettegett kutyás támadó: ezúttal a III. kerület retteg miatta

Az elmúlt fél évben többször is beszámoltunk arról a férfiről, aki több fővárosi kerületben is garázdálkodik a kutyáival. Áldozatait nem igazán válogatja meg fiatal, illetve idősebb személyekre, azok kutyáira is ráereszti a kiképzett ebeit. A férfi vélhetően azért vándorol Budapesten belül, mert a XII. kerületben a bíróság már eltiltotta az állattartástól, miután ott is megtámadott egy hölgyet, aki feljelentette, ám az áldozatainak többsége ezt elmulasztotta. A rettegett támadó egy időre felszívódott, ám a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés Facebook-oldalán jelezték, hogy újra látták a férfit a fővárosban.

„Ha nem tetszik, Te is kaphatsz”

Az áldozatok egyike korábban nyilatkozott a Metropolnak, akit és a kutyáját még idén tavasszal egy pénteki napon ért támadás Óbudán, a Hídfő utca mögötti parkolónál, ahol két póráz nélküli kutya megindult feléjük.

Hirtelen felkaptam a saját kutyámat, hogy nehogy harcoljon velük, mert akkor biztosan széttépik őt. Közben üvöltöttem a gazdájuknak, hogy fogja meg a kutyáit, de az meg sem szólalt, nem reagált. Végig nézte, ahogy megtámadnak a kutyái

– idézte fel a sokkoló eseményeket Adri, aki azt is elmondta, hogy miközben kedvencét védte, az egyik kutya combon harapta. Mindezt végignézte egy közeli vendéglátóhely alkalmazottja is, aki odaszólt a gazdának, hogy fogja meg a kutyáit, aki ezek után megfenyegette a nő védelmére kelőt:

Ha nem tetszik, te is kaphatsz!

Tucatnyi áldozata van a férfinek, aki ebekre és azok tulajdonosaira uszítja kutyáit – Fotó: Zuzule

Szabadon garázdálkodhat

Információink szerint utoljára júniusban volt áldozata a kutyás férfinek, azóta azonban nyoma veszett egészen mostanáig, amikor többen is jelezték az újbudai állatmentés csoportjában, hogy felismerték az illetőt, aki ezúttal kutyái nélkül tűnt fel.

Mivel az állattartástól való eltiltás helyre, azaz kerületre vagy megyére vonatkozik, így gyakori, hogy az állattartástól eltiltottak vándorolnak az egyik helyről a másikra, például a jelenleg Óbudán garázdálkodóról is tudom, hogy eredetileg szegedi

– osztotta meg a Metropollal a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés vezetője, Kovács Gábor, aki maga csak 10 személyről tud, akik a kutyás támadó áldozatai voltak. Az állatvédő szerint az is probléma az ilyen kutyatámadásos ügyekben, hogy a többség a világhálót teleírja a vele történtekkel, ám nem tesz rendőrségi feljelentést, így nincs következménye az ügynek és a támadó szabadon garázdálkodhat.