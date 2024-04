Agresszív rém támadt egy fiatal nőre Csepelen

Egyre többen panaszkodnak arra, hogy Csepelen egyre-másra bukkannak fel az őrült, agresszív alakok a kerületben. Olvasóink jelezték, hogy nem egy olyan eset történt az elmúlt időben, amikor a bekattant, fura fazonok ordibálással és különös viselkedésükkel riadalmat keltettek a helyiekben, míg legutóbb - állítólag -, már tettlegességig is fajult egy eset.

A nőre egy agresszív asszony támadt rá Fotó: Pexels (illusztráció)

Információink szerint a napokban, az esti órákban egy fiatal nő éppen hazafelé utazott volna a busszal, amikor egy ötvenes éveiben járó, agresszív asszony rátámadt. Úgy tudjuk, hogy korábban soha nem találkozott a két személy, a támadás is minden előzmény nélkül következett be. Bár lapunk a helyiektől azt hallotta, hogy a nőnek végül sérülések nélkül sikerült elmenekülnie, de ez csupán a lélekjelenlétén múlott, ugyanis sem a környékbeliek, sem pedig a buszsofőr nem avatkozott közbe.

Egy helyi férfi elmondta, hogy a csepeli buszokon sem ritka az ilyen atrocitás.

Van, hogy csak ordibálnak, de van, hogy belekötnek másokba. Ennek láthatóan semmiféle előjele nincsen, mert nem is ismerik egymást, még csak nem is beszéltek egymással korábban. Hogy az inzultusok mögött mi áll, azt nem tudom, de valószínűleg a drog vagy a pia

- mondta a férfi. Úgy tudjuk, hogy a mostani esetet okozó ámokfutó asszony sem ismeretlen a helyiek előtt, korábban már többen is összefutottak vele a kerületben, akkor is agresszíven viselkedett, többekbe is belekötött már.

Információink szerint az esetről a család szeretne bejelentést tenni a rendőrségen, azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Metropolnak azt mondta, hogy idáig ez nem történt meg.