Ekkora árzuhanás várható a hazai benzinkutakon - a kormány nem engedi elszabadulni az árakat

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az elmúlt hetekben többször is szóvá tette, hogy elcsúsztak a régiós átlagárakhoz képest a hazai árak, ezért arra szólította fel az olajszektor képviselőit, hogy tartsák be a korábbi megállapodásukat. Tavaly szeptemberben a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Mol képviselőivel egyezett meg a miniszter arról, hogy a régiós középmezőnyhöz igazítják az áraikat. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a megállapodást sikerül betartatni, az elmúlt hetek áremelkedése a kormány gyanúját is felkeltette.

Ez az ábra a környező országok benzinárait mutatja. Hamarosan 20-30 forintos árcsökkenés is jelentkezhet a haza kutakon. Forrás: KSH

A tárcavezető ismertette a kabinet döntését: a kormány felszólítja az üzemanyag-kereskedőket, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által objektív módszertannal meghatározott, minden pénteken megjelenő régiós átlaghoz.

Erre a kereskedőknek két hetük van.

Több mint 20 forinttal is csökkenhet az ár

A KSH pénteken megint nyilvánosságra hozta, mennyivel drágább Magyarországon az üzemanyag, mint a régiós országokban. A konkrét számokat tekintve:

Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 648, míg a régiós országokban 623 forint volt. A magyarországi átlagár 4 százalékkal, azaz 25 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél.

A magyarországi átlagár 4 százalékkal, azaz 25 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A dízelüzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 649 forint volt, ami 27 forinttal, 4,3 százalékkal haladta meg a régiós 622 forintos átlagárat.

Két hét múlva a kormány újra előveszi a kérdést, ha a kereskedők nem térnek vissza a régiós átlaghoz, akkor keményebb fellépést ígér.

Korábban is volt benzinárstop

Ha a kereskedők nem csökkentik megfelelő mértékben az árakat, akkor újra jöhet a benzinárstop.

Lantos Csaba enerigaügyi miniszter ennek kapcsán már arról beszélt, hogy dinamikus árplafonban gondolkodik a kormány, azaz úgy igazítanák a régiós árakhoz az üzemanyagárakat, hogy valamiféle rugalmasságot vinnének a rendszerbe, szemben a 480 forintos hatósági árral.

Az üzemanyagárstopot 2022 decemberében Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgató jelenlétében vezette ki a kormány, miután komoly ellátási nehézségek adódtak abból, hogy a Duna Finomító részleges leállásának hírére beindult a pánikvásárlás. Bár a szakmai szervezetek az intézkedést kezdettől fogva kritizálták, a 480 forintos hatósági árat a magyar fogyasztóknak akkor kellett megfizetniük, amikor jócskán a mainál magasabb árak voltak szerte Európában.