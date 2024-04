Megrázó baleset történt a Hegyalja úton, egy fekete autó tartja rettegésben a pomáziakat

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje sorra látogatja a budapesti kerületeket és szavazókat, s bár elsőként gyűjtötte össze a jelöltséghez szükséges ötezer aláírást, végiglátogatja a kerületeket, és felhívja a figyelmet arra is, hogy a „csődpolgármester” Karácsony Gergely ezt 4,5 év alatt nem tette meg. A politikus hisz a személyes találkozásokban, és arra törekszik, hogy minél több budapesti lakost meghallgasson és beszéljen velük. Hétpontos tervét is személyesen ismerteti a polgárokkal. A politikus zuglói körútján meglátogatta Müller Péter Kossuth-díjas írót is, aki Zugló lakója.

Szentkirályi Alexandra Müller Péterrel találkozott az író zuglói otthonában (Fotó: Facebook)

Megrázó baleset történt április 22-én hétfőn az I. kerületi Hegyalja úton, a Sánc utcánál: két kocsi ugyanis olyan erővel ütközött össze, hogy a baleset következtében az egyik felborult, a másik pedig megrongálódott.

A kocsi az ütközés erejétől felborult. Bár civil autóról van szó, megkülönböztetett fény- és hangjelzés használatára jogosult ( Fotó: Metropol)

Egy fekete színű, szlovák rendszámú autóval járja a buszmegállók környékét az a középkorú férfi, aki miatt egymást figyelmeztetik a pomáziak. Az esetek között olyan is előfordult már, hogy órákon keresztül, számára ismeretlen kiskorú lányokat akart meggyőzni a sofőr arról, hogy szálljanak be a kocsijába.

A középkorú férfi egy ehhez hasonló autóból szólítja le a kiskorú lányokat Pomázon

( Képünk illusztráció/Fotó: Wikipédia)

Az egész úttestet törmelékek borították be az M2-es autópálya váci térségében, miután egy 18 éves sofőr áttért a szembe jövő sávba, majd összeütközött egy kamionnal.

A Renault sofőrje nagy sebességgel mehetett, ugyanis nemcsak a kocsija, de a kamion eleje is borzalmasan összetört. A monstrum sofőrje szintén megsérült ( Fotó: Metropol)

Időnként bármely autós beleeshet abba hibába, hogy rosszul parkol – vagy azért, mert nem jól értelmezte a táblát, esetleg nem volt tisztában azzal, hogy azon a helyen lehet-e parkolni, de néha pusztán kényelemből. Mindenesetre a KRESZ elég egyértelműen fogalmaz a parkolás alapvető szabályaival kapcsolatosan. A Ceglédi Járási Biztonsági Szolgálat most videón mutatta be a leggyakoribb parkolási hibákat, amik bizony pénzbüntetést vonhatnak maguk után, de egyes esetekben akár el is szállíthatják az autót.