Horrorbaleset az M2-esen: szerelmi bánata miatt rohanhatott a halálba a középiskolás fiú

Mint arról a Metropol tegnap (április 23.) az elsők között beszámolt, az egész úttestet törmelékek borították be az M2-es autópálya váci térségében, miután egy 18 éves sofőr áttért a szembe jövő sávba, és összeütközött egy kamionnal.

A Renault sofőrje nagy sebességgel mehetett, ugyanis nemcsak a kocsija, de a kamion eleje is borzalmasan összetört. A monstrum sofőrje is megsérült Fotó: Metropol

Információink szerint a mindössze 18 éves, érettségi előtt álló férfi nagy sebességgel hajtott a pályán, amikor - eddig még tisztázatlan okokból - a szembesávba tért át és egy kamionnak csapódott. A túlélésre esélye sem volt: a Renault valósággal megsemmisült a becsapódástól, aminek az erejét az is mutatja, hogy a hatalmas kamion eleje is teljesen összeroncsolódott.

Bár sokáig nem lehetett sejteni, mi vezetett a tragédiához, a baleset után egy sokkoló és szívszorító információ látott napvilágot. Egy kommentelő szerint a 18 éves középiskolás, váci diák öngyilkossági szándékkal hajtott a teherautóba: a bejegyzés szerzője úgy véli, a fiatal férfivel a baleset előtt szakított a barátnője, aminek hallatán a fiú teljesen összetört. Ezt követően állítólag búcsúüzenetet hagyott, amin közölte is, hogy mire készül, majd kocsiba pattant, és felhajtott az M2-esre.

Több szemtanú azt állítja: a fiatal egy igen hosszú kocsisort előzött, és már nem volt ideje arra, hogy visszasoroljon a saját sávjába. Egy másik, arra gyakran autózó férfi szerint az is közre játszhatott a tragédiában, hogy arrafelé az út először két sávos, azonban a baleset helyszínén már egy sávra szűkül, így egy kezdő, de gyorsan haladó sofőrnek meggyűlhet a baja vele.

Információink szerint a kamiont vezető férfi is könnyebben sérült, őt a helyszínről kórházba szállították, de már aznap ki is engedték az intézményből. Az eset azonban őt is összetörte: a sofőr sokkot kapott a baleset után.

- A haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretei között vizsgálják – mondta el lapunknak Szabóné Berki Bianka, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.