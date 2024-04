A tudósok is megdöbbentek: minden eddiginél rejtélyesebb helyet fedeztek fel

Olyan felfedezést tettek francia régészek a Dijon közelében fekvő Marliens-ben, amitől maguk is ámulatba estek: a vaskor előtti időszak emlékeit kereső ásatás során egy 8 méter hosszú, patkó alakú építményt tártak fel, amelyhez foghatót még soha nem láttak.

Fotó: Nemzeti Régészeti Intézet, Párizs

Ez az emlékmű példa nélküli, még csak hasonlót sem találtunk korábban

– hangsúlyozták a francia Nemzeti Régészeti Intézet szakértői, akik szénizotópos kormeghatározással próbálják megállapítani az építmény keletkezési idejét.

A kutatók a környéken bronzkori kutakat is találtak, ami arra utal, hogy a közelben egy lakott település volt. Feltártak egy időszámításunk előtt 1500 és 1300 között keletkezett nekropoliszt is, de a talaj savassága miatt emberi maradványok nem kerültek elő – számolt be a szenzációs felfedezésről az IFL Science.