Zivatar, viharos szél és durva hőmérsékletcsökkenés: hova tűnik mára megint a tavasz?

A szombati borús idő vasárnap is folytatódik, ám nyugat felől napközben folyamatosan csökken a felhőzet, majd a gomolyfelhő-képződés során több órára a nap is kisüthet. Ennek ellenére előfurdalhat zápor, sőt helyenként zivatar is, ami miatt a HungaroMet riasztást adott ki több vármegyére is:

7 vármegye riasztás alatt. Fotó: met.hu

A helyenként csapadékos idő mellett a nyugatias szelet még élénk, néhol viharos lökések is kísérhetik. Ennek ellenére a hőmérséklet kellemes marad még úgy is, hogy az 9 és 14 fok közé csökken.

Aggodalomra azonban semmi ok, mivel jövőhéttől ereje teljében tér vissza a tavasz, a hét nagy részében az átlaghőmérséklet bőven 15 fok felett várható.