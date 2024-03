Varga Mihály a 13. havi nyugdíj után újabb jó hírrel jelentkezett

Örömteli bejelentést tett Magyarország pénzügyminisztere a Facebook-oldalán. „Jó hírrel indul a nap: újabb hitelminősítő erősítette meg Magyarország befektetésre ajánlott besorolását.” – írta Varga Mihály. A politikus nemrég Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadójának videójában közölt jó híreket, akkor a 13. havi nyugdíjról beszélt. A pénzügyminiszter most egy japán hitelminősítő besorolását osztotta meg Magyarországról.

„Továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Japan Credit Rating Agency. A japán hitelminősítő megerősítette hazánk «A-» besorolását stabil kilátás mellett. Pozitívan értékelik a magyar gazdaság ellenállóképességét a külső sokkhatásokkal szemben, a kedvezőbb adósságszerkezetet, a növekvő exportteljesítményt és a bankrendszer stabilitását. A japán elemzők is azzal számolnak, hogy a kormány idén tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot.”

– fogalmazott a pénzügyminiszter keddi bejegyzésében a Facebook-oldalán. Majd emlékeztetett:

„A japán hitelminősítőn túl legutóbb a Scope Ratings erősítette meg hazánk besorolását, de a három nagy nemzetközi hitelminősítő is befektetésre ajánlja Magyarországot. Jelenleg két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint egy évtizeddel ezelőtt.”