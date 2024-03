Újabb balos balhé tört ki Ferencvárosban: fenyegetés, nyomásgyakorlás...

Több baloldali vezetésű kerületben is recseg-ropog az összefogás, legutóbb a Momentum áldozta be vitatható okokra hivatkozva egyik kerületi képviselőjét, Jancsó Andreát. Úgy fest, Baranyi Krisztina polgármester "átnyúlt" Jancsó feje fölött, aki szerint a polgármester rendszeresen fenyegette szövetségeseit azért, hogy az ő akarata érvényesüljön. Még akkor is, amikor a szakmai érvek nem egyeztek azzal. Az ügy odáig fajult, hogy a momentumos politikus pártjából is kilépett...

A 2019-es ferencvárosi előválasztáson a Momentum még az ex-LMP-s Jancsót támogatta Baranyival szemben. Akkor arra hivatkoztak, azért nem Baranyit, mert őt nem tartják integratív személyiségnek, a politikus szerintük nem eléggé kompromisszumkész... / Fotó: Facebook

"Évek óta játszott, teljesen méltatlan és szinten aluli kutyakomédia ez, amelynek most a választások előtt egyetlen célja van: hűségesküt tenni Baranyi Krisztinának és a fejemet tálcán átnyújtani neki" – írta a napokban közösségi oldalán Jancsó Andrea volt momentumos képviselő, aki végül azért lépett ki pártjából, mert az biztosította Ferencváros polgármesterét arról, hogy az elkövetkező választáson támogatni fogják. Jancsó pedig, aki nem úgy táncolt az utóbbi időben, ahogy Baranyi fütyült, szerintük hátráltatta az összefogást. A botrány azután robban, hogy Baranyi bejelentette Facebook-oldalán: önállóan indul, a saját magáról elnevezett egyesület képviseletében.

Polgármester asszony saját személyiségének a foglya, és ezzel igazából nem tudunk mit kezdeni. Volt négy és fél éve arra, hogy megmutassa, hogy demokratikus, együttműködő vezető tud lenni. Ehhez képest bármikor, amikor nem az ő akarata érvényesült, akkor a nyilvános térben rohant neki a saját képviselőinek ahelyett, hogy leültünk volna, és kompromisszumra jutottunk volna bármelyik kérdésben

– hangsúlyozta korábban Jancsó Andrea.

Az újabb kerületi balhé egyáltalán nem meglepő, hiszen Ferencvárosban a baloldali vezetés jó ideje összeugrott. Az MSZP-DK frakciója úgy kommentálta momentumos kollégája képtelen ügyét, hogy Baranyi a sikertelen projektjei miatt bűnbakká teszi jelenlegi szövetségeseit. Mint ahogyan a Metropol megírta, Ferencvárosban hónapok óta áll a bál Baranyi Krisztina körül, aki mind a baloldali, mind a jobboldali képviselők szerint egyfajta diktátorként irányítaná a kerületet. Ha nem az általa elképzelt irányba dőlne el egy szavazás, gyakran megfenyegette baloldali szövetségeseit. A független polgármester rendszeresen élt a nyomásgyakorlás eszközeivel, többször hangot adott szavazások előtt annak, hogy a balliberális képviselők gondolják meg, hogy számára elfogadható módon szavazzanak. Sőt, Árva Péter helyi párbeszédes politikus szerint a képviselőket indító pártoknál lobbizott azért, hogy utasítsák a ferencvárosi baloldali honatyákat a számára kedvező szavazásra. „Vannak olyan baloldali pártok, amelyekhez valószínű előzetesen "elmegy" Baranyi Krisztina azzal, hogy a képviselőiknek az ő előterjesztését meg kell szavazniuk akkor is, ha nem értenek egyet azok tartalmával” – jegyezte meg kommentjében Árva. Baranyi év elején a Pirkadat című műsorban meg is fenyegette az összefogás képviselőit, e szerint a választások után sokkal jobb koalíciót fog összeállítani.

Baranyi egy időben azt hangoztatta, hogy baloldali szövetségesei meg akarják buktatni / Fotó: Havran Zoltán

Az Ecseri úti tér felújítása robbantotta a bombát

A polgármester asszonnyal az utóbbi időben elszaladt a ló, például az Ecseri úti metró felett lévő tér felújítására általa szánt, mások szerint bőven túlárazott összeget hisztérikusan és minden logikát nélkülözve akarta kipréselni baloldali szövetségeseiből. Ferencvárosban decemberben robbant ez a bomba, mivel Baranyi javaslatát a többi képviselő előkészítetlennek és túlárazottnak ítélte, így a hiányosságokra válaszokat vártak, napolták Baranyi előterjesztését. Ahelyett azonban, hogy a polgármester pótolta volna a hiányosságokat, inkább váratlanul talált a "kivéreztetett" önkormányzat büdzséjében további egymilliárd forintot a tér rendezésére, amelyet szintén nem szavazott meg a testület, az előzőhöz hasonlatos okokból.

Mostanra kiderült, hogy a városvezetés és a cég – amely a közbeszerzés bonyolítását végezte – elejétől fogva tudott arról, hogy magasabb lesz az összeg, mint amit a testület eredetileg hozzárendelt a projekthez. A képviselőket viszont nem tájékoztatták akkor, amikor a kiíráson vagy a terveken még lehetett volna változtatni, hogy költségcsökkentést kezdeményezhessünk. Baranyi egyszerűen kész tények elé állította a képviselőket. A testületi ülést megelőző napokban pedig a polgármester asszony levelet írt a József Attila-lakótelepieknek, Facebook-bejegyzéseket tett közzé, és Karácsony Gergely főpolgármesterrel pózolt a helyszínen. Ez mind-mind arról szólt, hogy nyomást gyakoroljon a baloldali képviselőkre

– nyilatkozta lapunknak korábban a kérdésben Gyurákovics Andrea, a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Baranyit csak a kis pártok támogatják

Az MSZP és a DK még nem döntött arról, hogy támogatják-e Baranyi újraindulását a 2024-es választásokon. Baranyi indításáról 2019-ben előválasztáson döntöttek, ekkor az összes ellenzéki párt őt támogatta. Újraindulási szándékának bejelentése után ismét többen beálltak mögé: a Kétfarkú Kutyapárt mellett az LMP, a Momentum is őt támogatja, korábban pedig erről nyilatkozott a Párbeszéd-Zöldek is. A DK-MSZP szövetség azonban még nem állt be mögé, a 2019-ben még Baranyit támogató Jobbik pedig korábban már bejelentette saját jelöltjét.