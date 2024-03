Új élet várja a csepeli hajléktalant, kitálalt a pesti buszsofőr, Pikó rengeteg embert kilakoltatott

Sokakat megérintett Zoltán, és kutyája története: a férfinek régen volt saját lakása, munkája, autója - gyakorlatilag mindene, ami egy átlag embernek. Aztán a sors úgy hozta, hogy mindenét elvesztette, sőt, egyik sorscsapás a másik után érte: a lánya meghalt egy autóbalesetben, az édesanyja pedig rákban, a saját karjai között. Most azonban egy összefogásnak köszönhetően úgy tűnik, hogy a sorsa jobbra fordul: kapott egy lakókocsit. A férfit felkarolta Henni, az Agár fajtamentés csömöri állatmenhelyének vezetője – az ő koordinálásával segítettek rengetegen neki.

Henni próbál mindenben segíteni Zoltánnak (Fotó: Bánkúti Sándor)

Egy érthető okokból neve elhallgatását kérő budapesti buszsofőrnél betelt a pohár, ezért kitálalt. Egy hét alatt megbukott nagy járatritkítás kérdése – aminek a kapcsán a BKK-vezér „vágásérett pulykának” nevezte a Budapesten közlekedőket, nagy felháborodást kiváltva ezzel – és még mindig a helyén van... A buszsofőr lapunknak elmondta, hogy járatritkítás minden évben van, de úgy oldják meg, hogy az ne derüljön ki. Nem jelentik be, csak gyorsan lecserélik a menetrendet, a járatok ritkábban járnak, és ha minden jól megy, az utasok nem is nagyon tudják, miért kell már megint többet várni a buszra. Most azért volt botrány, mert a szokásosnál több járatot ritkítottak, és még be is jelentették...

A sofőr elárulta: sokszor van járatritkítás / Fotó: Fügedi Richárd

Az OTP, a Revolut és a szállítmányozási cégek után most a Vodafone nevében küldenek kamu SMS-eket a csalók. Ha ilyen üzenetet kapsz, semmiképp se kattints a linkre, mert könnyen adathalászat áldozatává válhatsz. Olvasónk, Bettina március 12-én kapott gyanús üzenetet.

[Vodafone] Pontprogram emlékezteti, hogy a fiókjában lévő 5131 pont a mai napon lejár, használja őket most

– írták az üzenetben, a végén pedig egy furcsa link szerepelt, ami arra hívogatta Bettinát, hogy kattintson rá. Ám a nő nem tette.

„Természetesen kamu volt az SMS, adathalászat az egész. Már eleve a telefonszám gyanús volt, ráadásul ékezet nélkül volt írva az egész szöveg, ami nem jellemző a szolgáltatóra, ahogy az sem, hogy nem írnak megszólítást és elköszönést sem” – mesélte Bettina, kiemelve azt is, hogy a Vodafone-tól mindig egy konkrét, központi telefonszámról kap SMS-t.