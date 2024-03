„Kipihenhetem magam a sok borzalom után” – Új élet várja a csepeli hajléktalant és kutyáját

Hatalmas összefogás eredményeképp március 12-én, kedd este már a csömöri kutyamenhelyre szállított lakókocsiban aludhatott Zoltán és kutyája, Buster. A lakókocsit egy ceglédberceli család ajánlotta fel, tanyájukról pedig egy trélerezéssel foglalkozó fiatalember szállította át az j helyére. Miután a lakókocsi legördült a trélerről, újabb jótevő érkezett, aki az izgatott Zoltánt és kutyáját hozta el az új életet, kitörési lehetőséget jelentő állatmenhelyre.

Zoltán és Buster Csömörön kezd új életet (Fotó: Bánkúti Sándor)

Zoltán és kutyája az első órákban egyszerre volt feszült és izgatott, ám, ahogy a sok jótevő sürgött-forgott körülöttük, egyre nyugodtabbá váltak.

Minden kezdet nehéz!

– mondja röviden Zoltán, aki az első órákban még nagyon nehezen találta a helyét, hiszen a teljesen új környezet cseppet sem hasonlít egykori csepeli otthonához. Henni,az Agár fajtamentés csömöri állatmenhelyének vezetője körbevezette Zoltánt és kutyáját, közben alaposan átbeszélték a részleteket.

Henni igyekszik mindenben támogatni Zoltánt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Henni nem csak szálláshelyet ad Zoltánnak, a férfi alkalmi munkát is vállalhat, ráadásul az állatvédő azt is felajánlotta, hogy mint kutyaterapeuta, ápolja majd Buster lelkét, aki egyébként azonnal egy hullámhosszra került jótevőjükkel.

Alig várom, hogy lezuhanyozhassak és megborotválkozhassak

– fejezi ki igényét a a hajlék nélkül maradt férfi, aki az elmúlt napokban egyre rosszabbul érezte magát, és állítja, életében nem volt még ilyen kialvatlan.

Végre fedél alatt éjszakázik a Zoltán és Buster (Fotó: Bánkúti Sándor)

Most végre kipihenhetem magam a sok borzalom után

– magyarázza lapunknak Zoltán. Eközben a jótevők azon vannak, hogy minden a helyére kerüljön. Zoltánt és Bustert Gábor hozta le Csömörre, aki a Facebookon keresztül ajánlotta fel szolgálatait.

Fontosnak tartom, hogy ha az ember tud segíteni a másiknak, akkor azt tegye meg

– fogalmazott Gábor, miközben lelkesen a lakókocsiba pakolja Zoltán féltve őrzött szatyrait. A lakókocsit szállító férfit egy ismerőse riasztotta. Ő Ceglédbercelről hozta el a kocsit, majd Csömörre szállította teljesen ingyen.

Egy ismerősöm megkérdezte, el tudnék-e szállítani egy lakókocsit, ami megmenthetné egy hajléktalan ember életét. Azonnal igent mondtam

– emlékezik vissza a neve elhallgatását kérő segítő. A lakókocsi korábbi tulajdonosa, Rita lapunknak elárulta, nagyon boldog, hogy ezzel segítheti az egykori csepeli hegesztő jövőjét, akinek munkája ráadásként az Agár fajtamentést is segíti majd.

Rita örül, hogy Zoltánon és Busteren kívül Henninek is segít a felajánlásával (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Facebookon láttam, hogy Henniék lakókocsit keresnek egy férfinak, és eszembe jutott, hogy a miénk egy ideje itt áll kihasználatlanul. Egy jelképes összegért felajánlottam

– magyarázza lapunknak Rita. Természetesen nem csak nekik köszönhető az, hogy Zoltán új otthonra talált, hiszen rengetegen irányították a háttérből a feladatokat, sokan pedig pénzzel, adománnyal támogatták azt, hogy Zoltán helyzete megoldódjon. Természetesen a férfi továbbra is elfogadja a segítséget, hiszen van még mit tenni ahhoz, hogy megfelelő körülményeket biztosítson magának és kutyájának, amiben természetesen Henni is maximálisan támogatja. Most a legsürgetőbb az, hogy Zoltán lakókocsija mellé egy szakember beszereljen egy vízcsapot, hiszen ez nagyban hozzájárulna a férfi kényelméhez.