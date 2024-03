Milliók követik – Ezért jár a temetőbe a szexi influenszer

A közösségi oldalakon a legextrémebb ötletekkel próbálnak követőket szerezni az influenszerek. Egyikük The Clean Girl (A tiszta lány) néven van fenn a TikTokon, ahol nevéhez híven különböző sírhelyek megtisztításáról posztol videókat.

Az influenszer véletlenszerűen kiválasztott sírhelyeket tisztít meg a gaztól, szennyeződésektől

– milliós követőtábora örömére

Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Legutóbb egy erősen szennyezett sírra esett a választása.

Ez a legpiszkosabb sír, amit valaha láttam. Ez annyira igazságtalan, mindenki megérdemel egy tiszta végső nyughelyet

– fűzte hozzá posztjához, amivel igencsak megosztotta követőtáborát.

Miközben sokan nemes cselekedetnek tartják egy idegen sírjának ingyenes karbantartását, egyeseket az akasztott ki, hogy a nő a takarítás közben elmajszolt egy sütit, mások pedig azon háborogtak, hogy igazándiból ezzel az egésszel csak kihasználja az elhunytat.

Meg tudná csinálni ezt anélkül is, hogy közben önmagát népszerűsíti

– írta az egyik kommentelő.

Az esetet kiszúró Unilad szerint vannak más tiktokerek is, akik rendszeresen tisztítanak meg régi sírköveket, de ők nemcsak a műveletet mutatják be, hanem részletesen leírják azt a személyt is, aki az adott sírban nyugszik.