Ilyen igénytelen parkolót még nem láttál – Fotók

Egészen elképesztő trehányságot tapasztaltunk az óbudai Matróz utca melletti parkolóban. Hipermodern díjfizető rendszerre volt pénz, de hogy a tönkrement aszfaltos parkolót normálisan megcsinálják, arra már nem. Kátyún, sáron, gyomon keresztül húzták a felfestést. A közelmúltban átadott Matróz utcai fizetős parkoló kapcsán felháborodás tört ki a helyiek körében, ami nem is meglepő, hiszen ilyen trehány munkát ritkán látni.

A parkoló a baloldali kerületi önkormányzathoz tartozik Fotó: Metropol

Frissen adták át

Az Óbudai Parkolási Kft. február 21-én jelentette be, hogy hamarosan zárt parkoló nyílik az adott helyszínen, az előkészítő munkálatok befejezése után. A területen korábban kosárpálya volt, amit aztán parkolóvá alakítottak. A munkák ezúttal gyanúsan gyorsan be is fejeződtek, mert március 9-én már az átadás is megtörtént.

Ne állj be a palánk alá autóval... Fotó: Metropol

Díjfizető rendszerre volt pénz, de aszfaltra nem

A parkoló állapota ugyanis messze elmarad a megkívánttól. Ahogy a képeken is látható, az aszfalt teljesen tönkrement, gödrökkel van tele, széttöredezett. A baloldali kerületvezetés ahelyett, hogy húzott volna rá egy vékony aszfaltréteget, a tönkrement felületre festtette fel a parkoló férőhelyeit. Tehát a parkoló területe hiába van tele törésekkel, gödrökkel, úgy tűnik, a parkolóhelyek jelölésére szolgáló csíkokat közvetlenül az igénytelen és sáros aszfaltra festették fel.

Főnök, egy kicsit repedezett az aszfalt, jólvanazúgy, fessed felfele! Fotó: Metropol

A helyiek és az internetezők is megdöbbentek ezen az igénytelenségen. Ezért a katasztrofális állapotú parkolóért még fizetni is kell.

A parkolódíjak Fotó: Metropol

A tervek szerint a parkoló használatához bérletet kell majd váltani, az árak a következőképpen alakulnak: magánszemélyek esetében 15 napra 13 000 Ft, 30 napra 22 000 Ft; cégek esetében 15 napra 15 000 Ft, 30 napra 26 000 Ft.

Darabokban mállik fel az aljzat Fotó: Metropol

Szétrepedezett az aszfalt Fotó: Metropol

Volt olyan lakó, aki amiatt panaszkodott, hogy mikor meghallotta a hírt, hogy új parkoló nyílik, megörült, mert a környéken mióta felépültek az új emeletes bérházak, már alig lehet parkolót találni, de az egészen elképesztő, hogy ilyen munkát végeztek. Mint írják, az is jól mutatja a munka minőségét, hogy a sportpálya vasoszlopait is kivágták, de még a helyüket sem tömték be semmivel, a fémforgácsok simán kiszúrhatják az autók kerekét.

A leflexelt vasdarabok az autók kerekét is kiszúrhatják Fotó: Metropol