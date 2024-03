Borzasztó, mit tett elhunyt felesége gyógyszereivel az özvegy

Szívszorító hírek érkeztek Angliából. Egy 39 éves férfire Adam Thompsonra ugyanis a saját édesapja talált rá holtan, miután túladagolta magát a mellrákban elhunyt felesége megmaradt gyógyszereivel. A szerelmesek 11 évig alkottak egy párt, míg nem 5 évvel ezelőtt diagnosztizálták a gyilkos kórt a nő melleiben, ami a halálát okozta tavaly júliusban. Négy hónappal később október 10-én Adam úgy döntött, hogy nincs értelme a felesége nélkül élnie, ezért véget vetett az életének. Megrázó részletek következnek.

A feleség elveszítette a harcát a betegsége ellen /Fotó: PopTika / Shutterstock

A Metro magazin számolt be a szörnyű tragédiáról, mint írták a Mulbartonban történt halálesetnek most 2024 márciusában záródott le a vizsgálata. A norfolki halottkém megállapította, hogy Adam mélypontra került felesége elvesztése után, ezt tetézte, hogy közös kutyájuk is néhány hét különbséggel a gazdája után halt, így nagyon magányossá és depresszióssá vált az édesapa. Adam három gyermeke a korábbi házasságából született és az anyjukkal élnek, így magára maradt a férfi az otthonában. Családja a lapnak mesélt az öngyilkosságot megelőző időszakról:

Azt mondta, hogy elveszítette a csodálatos feleségét, és a legjobb barátját is. Ettől depressziós lett. Úgy tűnt, hogy nem képes elfogadni a segítséget senkitől sem, és nem volt önmaga. Adam nem tudta hogyan élhetne a felesége Lucy nélkül. Csak vele akart lenni, pedig mindenki nagyon szerette, és sok-sok barátja volt

- árulta el az egyik rokon a lapnak, aki kifejtette azt is, hogy Adam az első perctől az utolsóig ápolta a feleségét, és fogta a kezét akkor is, amikor lehunyta két szemét.