Áll a forgalom Budapesten

Összeütközött két autó Budapest XIX. kerületében, a Kisfaludy utca és a József Attila utca kereszteződésénél - számolt be róla a katasztrófavédelem. Műszaki mentés céljából fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, ahova a társhatóságok is megérkeztek. A megrongálódott gépkocsik akadályozzák a közlekedést, ezért az érintett útszakaszt lezárták. A baleset gátolja a tömegközlekedést is.