A Pentagon végre mindent bevallott: itt van minden, amit a földönkívüliekről tudnak

Hosszú évek óta tartja magát életben az a pletyka, miszerint a Pentagon hatalmas információadagot rejteget a nyilvánosság elől az UFO-kra vonatkozóan. Az Amerikai Védelmi Minisztérium illetékes osztálya 80 évnyi dokumentációt vizsgált át, mielőtt az eredményeket összevetve kijelentették volna: semmilyen hivatalos anyagban nem érkezett bejelentés földönkívüli élet jelenlétéről - írja a Daily Star.

A feladattal megbízott csapat az 1940-es évektől kezdve napjainkig tekintett át minden olyan feljegyzést, amely repülő, azonosítatlan objektumokról vagy bármilyen nem földi életet élő lény felbukkanásáról számolt be, míg összevetették az eredményeket. Ezek azonban mind arra utaltak, hogy semmi nyoma annak, hogy bármilyen földönkívüli életforma akárcsak egyszer is megjelent volna a bolygónkon. Azt azonban elismerték, hogy a dokumentumok egy kis százaléka aggasztó anomáliákra utal, amelyeket a jövőben alaposabban is megvizsgálnak.

Azt is kijelentették, hogy a felgyülemlett anyag alapján nem volt olyan szerv, amely kifejezetten és titokban az UFO-megfigyelésekkel foglalkozott volna. A hatalmas feljegyzésmennyiséget illetően annyit közöltek, nem gyanúsítanak senkit sem szándékos félrevezetéssel, valószínűleg a bejelentők rosszul értelmezték a jeleket, és az, amit földönkívülinek hittek, csak egy teljesen normális jelenség volt.