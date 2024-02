Ő írta az első Valentin-napi üzenetet: ez állt benne!

A szerelmesek napja egyben valaki(k) halálának az évfordulója is egyben! Egyrészt a korabeli feljegyzések szerint ezen a napon, vagyis február 14-én végezték ki Valentin püspököt, másrészt ezen a napon volt a híres Valentin-napi mészárlás is. A Bálint-napi vérfürdő néven is ismert (Saint Valentine's Day Massacre) leszámolás az amerikai gengsztervilág egyik leghírhedtebb maffiagyilkossága volt Chicagóban, 1929. február 14-én. Ez az esemény lett a szesztilalom és a chicagói alvilági harcok egyik jelképe.