Nem titkolja tovább Szandi és Fenyő Miki: örömhír, minden rajongó ünnepel

Ki ne lenne odáig Szandiért és Fenyő Mikiért? Igazi ikonjai voltak ők a 80-as és 90-es éveknek, hatásuk azonban a mai napig nem múlt el. Fantasztikus slágerekkel lopták be magukat a magyarok szívébe, és bizony még ma is szívesen hallgatjuk a nótájukat. Most pedig közös produkcióval debütáltak. Erről a Retro Rádióban meséltek, és már le is játszották a dalt. Bizonyosan hatalmas sikere lesz, és hamarosan jön a klip is!

Hosszú idő után újra együtt alkottunk Fenyő Miklóssal, ennek kapcsán adtunk interjút a Retro Rádióban Abaházi Csabának. Itt tudjátok meghallgatni a beszélgetést és a dalt, aminek Ő írta a szövegét. A címe: Sorsod vagyok. Jövő héten jön a klip!

– írja Szandi.