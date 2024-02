Nem hiszed el, mióta áll ez a szétbontott roncsautó Zuglóban – Fotó

Budapest több pontján is láthatjuk, hogy tele vannak roncsautókkal az utak. Sajnos sok esetben még a parkolókban is vannak, amiket senki nem visz el. Erről korábban már beszámoltunk. Ugyanez a helyzet a XIV. kerületben is, itt azonban olyan roncsot találtunk, ami viheti a pálmát az éves roncsautóversenyen.

Ez valaha egy szebb napokat látott BMW volt. Fotó: Fügedi Richárd

Frontálisan ütközött

Ahogy a helyszínen megtudtuk, két éve kerülgetik a Gervay utca lakói ezt a piros BMW-roncsot, ami teljesen szét van már bontva. Jól láthatóan karambolos az autó. A totálkáros kocsi azonban tele volt még jó alkatrészekkel, melyeket kiszereltek belőle. Mint megtudtuk, már karácsony előtt lefóliázták a közterület-felügyelők, de azóta semmi sem történt.

Két éve kerülgetik a helyiek Fotó: Fügedi Richárd

A helyiek elmondása alapján egy férfi törte össze az autót, amikor frontálisan busznak ütközött a Késmárk utcánál. A férfi testvérének elmondása alapján a két évvel ezelőtti eset óta áll itt a jármű. Azóta pár alkatrészt kibontottak belőle, majd fél éve a fiú eladta egy ismeretlennek, aki azóta nem jött a roncsért, nem vitte el.

Teljesen szétbontották. Fotó: Fügedi Richárd

Két éve nem viszik el

A KRESZ szerint olyan jármű csak néhány napig lehet közterületen, aminek lejárt a forgalmija, vagy jól láthatólag használhatatlan. Az önkormányzatnak már régen el kellett volna szállíttatni, ami eddig nem történt meg. Pedig a közterület-felügyelet már ellátta az elmúlt évben figyelmeztető cetlivel, de azóta is ugyanott áll. A jogszabály által meghatározott és a tájékoztatón is olvasható 10 nap már január elsején lejárt, de az autót még több mint egy hónappal a határidő lejárta után sem szállították el.

Decemberben már lejárt a türelmi idő. Fotó: Fügedi Richárd

Nincs pénze az önkormányzatnak?

A korábbi tulajdonos lánytestvére, Andi szerint azért nem viszi el a baloldali önkormányzat, mert üres a kassza.

Tájépítész mérnök végzettségem van, és az egyik beadandót ilyen zöldterület-fenntartásról kellett csinálnom itt Zuglóban. Szerintem nincs pénz arra, hogy elvigyék. Oké, van egy ilyen éves tervezet, de ha soron kívül van valami, akkor azt nem nagyon tudják megcsinálni

– tette hozzá Andi.

Andi szerint az önkormányzat elszegényedett a baloldali vezetés alatt. Fotó: Fügedi Richárd



Egyébként az elszállított autót, ha nem megy érte a gazdája, az önkormányzat néhány héten belül értékesítheti, ami fedezheti az elszállítás és az őrzés költségeit.