Tovább folytatódik a harc az újbudai roncsautó ügyében

Korábban a Metropol számolt be róla elsőként, hogy Budapest XI. kerületében, Újbudán egy roncsautó körül dörgedelmes vita alakult ki. Ez év január elején az egyik környéken lakó posztolt arról, hogy a jármű gondot okoz nekik a babakocsijukkal való közlekedésben, amikor a Harangozó játszótérre mennének. Gyorsan világossá vált, hogy nem csak nekik kell a piros Toyotával megküzdeniük. Mások arról panaszkodtak, hogy az autó szabálytalanul foglalja a helyet a fizető övezetben.

A piros Toyota továbbra is ugyanott várakozik, de nincsen, aki elvinné Fotó: hajdú ágnes

Az Újbudai csoportba egy videót töltöttek fel, ami ismét más világításba helyezi vitatott jármű ügyét.

Később kiderült, hogy az autó gazdája egy 80 éves férfi, akinek a járműve 2023 nyár óta működésképtelen: az akkor a téren dolgozó munkások törték ki az autója kerekét, ezért nem tudja használni. Az az információ is nyilvánossá vált, hogy a kocsira tulajdonosa befizette a parkolási díjat, sőt a műszaki engedélye 2025. április 25-ig érvényes, amit még a kerék kitörése előtt újítottak meg. Ezen felül a Metropol akkor azt is megtudta, hogy jelenleg a gépjárművön rendszám, érvényes hatósági engedély van, így a gépkocsi nem szállítható el.

A kerületi közterület felügyelet vezetője is megszólalt az ügyben:

Hatóságilag semmi ok a beavatkozásra, ennek ellenére megpróbálunk segíteni, a béke kedvéért. Felvesszük a kapcsolatot egy szállító céggel, amely átmenetileg olyan helyre szállítaná az autót, ahol a lakókat nem zavarja. Az önbíráskodás nem támogatható. Nem szeretném, ha az eset precedenst teremtene arra, hogy ha valakinek nem tetszik valami, így oldja meg. Barátibb megoldás lehet, ha a lakók először megkeresik az érintettet, és megkérdezik, segíthetnek-e az adott ügyben

A törött féltengely és az olajfolt is jól látható Fotó: hajdú ágnes

Az Újbuda csoportba február 22-én feltett videó szerint az autó féltengelye törött, ami jól látszik a felvételen és egy jókora olajfolt is tátong a jármű alatt. A közterület felügyelet szerint ez nem szabálysértés? A környezet már nem számít ezek szerint? Teszi fel a kérdést a videó készítője. A Metropol stábja is a helyszínre sietett és ugyanezt tapasztalta. A piros Toyota tulajdonosa maga mondta el, hogy nem tudja megcsináltatni a kocsiját bármennyire is szeretné és nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy az avatatlan szem is felismerje ez az autó nem fog a forgalomban részt venni és ki tudja, hogy az olajon kívül mi mindent fog még kiengedi a környezetébe.