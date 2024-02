Mától már ezek az utak is fizetősek, így legyen matricád, ha erre tévedsz

Egy Budapesti csomópont is érintett

Az meglévők mellett az alábbi útszakaszok válnak fizetőssé 2024. február 1-től:

az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Tiszaüg/Tiszakürt csomópontig

az M44-es Szolnok/Martfű/Kunszentmárton csomóponttól Békéscsaba-Gyula/Debrecen-Szeged csomópontig

az M4-es Abony-kelet/Szolnok nyugat csomóponttól Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópontig

az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Szarvas/Szentes csomópontig

az M0-ás M1-M0 csomóponttól az M0-11-es út csomópontig

az M31-es Nagytarcsai csomóponttól M3-M31 csomópontig

az M6-os Budapest, Barackos út csomóponttól Ráckeresztúr csomópontig

az M76-os Balatonszentgyörgy/Balatonberény csomóponttól Keszthely-Fenékpuszta csomópontig.

Vagyis február 1-től további két vármegyével bővül a fizetős utak listája: Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyével-írja az autopalyamatrica.hu.

Folytatódik az egységes alapellátási ügyeleti rendszer bővítése

Mától az összes vármegye átállt az új ügyeleti rendszerre. Így február elsejével már Pest és Fejér vármegyében is hívható a 1830-as ügyeleti telefonszám. Az új rendszer lényege, hogy délutántól másnap reggelig az, akinek háziorvosi ügyeleti, tehát nem kórházi-ellátásra van szüksége, ezen a központi telefonszámon tud segítséget, tájékoztatást kérni. Azt fontos tudni, hogy Budapest nem csatlakozik február egytől az új ügyeleti rendszerhez és, hogy a 112-es hívószámot továbbra lehet, sőt kell is hívni sürgős, életveszélyes esetekben. Minden más esetben viszont a 1830-as számot kell tárcsázni immár Pest és Fejér megyében is. További részletek az új ügyeleti rendszerről itt olvashatók.

Ma van a köztársaság napja

1946-ban ezen a napon, vagyis február elsején fogadta el az akkori nemzetgyűlés, hogy Magyarország új államformája köztársaság legyen. Ekkor választják meg Tildy Zoltánt köztársasági elnöknek. Ezek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.

24 éve mérgezték meg ciánnal a Tiszát

2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés február 1–12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfogadott határozatában február 1-jét a Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilvánította.

Az első olimpikonunk is februári születésű

Hajós Alfréd úszó, labdarúgó, építész, az első magyar olimpiai bajnok 1878. február elsején született és az 1896-os athéni olimpián szerezte Magyarország első és második olimpiai aranyérmét gyorsúszásban 100 és 1200 méteren. Emellett labdarúgásban kétszeres magyar bajnok, és egyszeres válogatott is volt, az 1924-es szellemi olimpián pedig ezüstérmet nyert. A debreceni Aranybika Szálló, valamint a margitszigeti Nemzeti Sportuszoda az ő műve, ez utóbbi a nevét is viseli.

Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

Ma van a civilek napja is

Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon, ami 1997-ben február 1-jét jelölte meg a Civilek Napjának. 1998-ban tartották meg először ezt a napot, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a civil szervezetek működésének szükségességére, valamint arra, hogy ha nem működnek kellő számban, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárulna.

Mától kódolatlan lesz egy népszerű csatorna

Február 1-től korlátlan sorozat és filmélménnyel ajándékozza meg nézőit a Jocky TV, vagyis kódolatlanul nézhető a TV2 Csoport kábelcsatornájának műsora a Magyar Telekom előfizetői számára. Ráadásul a népszerű sorozatok mellett péntekenként 21.00 órától izgalmas krimi filmek is várják a borzongani vágyókat. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Ködös, szeles lesz az idő

A ködös, párás délelőtt után délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól szórványosan alakul ki eső, záporeső, ÉK-en pedig havas eső. Megerősödik az északnyugatira forduló szél is és a köpönyeg.hu előrejelzése szerint 6-11 fok valószínű. A fővárosban 0-9 fok közötti hőmérsékletre és 25km/h szélre kell számítani.

Történelmi stand up előadás lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban

Az előadó Antalffy Péter történész, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa lesz, aki arról mesél majd ki volt valójában Ré és Odin? Volt-e köze Thornak Zeuszhoz? Kik voltak a kelták istenei és mennyire értették őket a rómaiak? Kinek áldoztak embereket a maják és aztékok? Valóban sumer istenektől jött az igazi Özönvíz? Milyen istenek segítették a sámánokat? Hogyan lehetett démonokat elűzni és az isteneket kényszeríteni? Miért volt Amon „elrejtett”, és milyen tudást őrzött Hermész Triszmegisztosz? Gonosz volt-e Hádész és Orfeusz valóban tudta a kiutat az alvilágból? Mit tudhatunk ma Ízisz misztériumairól és hogyan lett a spanyolokból Viracocha? Mi volt Faust igazi bűne? Az eseményről további információk itt olvashatók.