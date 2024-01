„Lehozza majd a csillagokat is az égről” – Benedek Tibor fiáról beszélt egykori edzője

– Két évig voltam Benedek Mór edzője – mondta a Metropolnak az 1988-as szöuli nyári olimpián ötödik helyezett válogatottunk játékosa, a központi sportiskolások utánpótlás-mestere, Keszthelyi Tibor. – Minden kollégának ilyen aranyos, jól nevelt, az edzésutasításokat maradéktalanul betartó játékost kívánok.

Benedek Mór

A vízilabda-szakember szerint Mór testalkatában inkább az édesanyjára ütött, hiszen feltűnően magas. Hosszú kezekkel és lábakkal áldotta meg a sors, a lábtempója ideális, nagyszerűen úszik. Mindezek ebben a sportágban előnyös adottságoknak számítanak, ráadásul ügyesen látja át a játékszituációkat.

– Szaknyelven szólva tehetséges a kapás hátsó poszton – hangsúlyozta Keszthelyi úr. – Nem mindegy, hogy egy pólós mire képes a víz alatt. Míg édesapja, Tibor balkezes volt, addig a fia jobbkezes. Lövőereje kiemelendő, a büntetőket is igen jó százalékkal értékesíti. Bár már nem az én KSI-korosztályomhoz tartozik, de tudom, hogy az utánpótlás-válogatottnál is felfigyeltek rá, a közös edzésekre rendre meghívót kap, és a KSI felnőtt együttesében is bajnokikat játszik.

Keszthelyi szerint Benedek Mór posztján számos kiváló magyar pólós játszik. Azt tippeli, a jelenlegi idényt követő két bajnokság után derül ki, milyen irányt vesz a júniusban tizenhetedik életévét betöltő Mór fejlődése.