17 éve erre várunk – előállhatott a koronatanú a kis Maddie ügyében

Az ember egyik alapvető – ha nem a legfőbb – tulajdonsága az igazság keresése. Ha kérdések, problémák merülnek fel bennünk, mindig megpróbáljuk megtalálni a válaszokat, s elsősorban ez az oka annak, hogy az emberiség ilyen nagy léptékben fejlődött az évezredek során, s fejlődik ma is. A 21. század egyik legnagyobb kérdése pedig, hogy mi történt Madeleine McCann-nel. A kedves kis Madeleine McCann esete már 2007 óta nem hagyja nyugodni a világot. A kislány ugyanis ekkor tűnt el rejtélyes körülmények között a nyaralóból. A család éppen Portugáliában volt nyaralni: az apa és az anya a szállodában hagyta a kis Maddie-t és a testvéreit, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni. Mire hazaértek, a hároméves kislánynak csak hűlt helyét találták – summáztuk korábban.

A szülők már csak békét szeretnének / Fotó: ddp images via AFP

Bár az ügy még mindig rejtély, és nem lehet tudni a részleteket, abban sajnos már senki nem reménykedik, hogy a kislány valahol életben van. Ennyi év után is nagy erővel keresik a holttestet, és bizony van egy gyanúsított is Christian B. személyében, akiről az egész világ azt feltételezi, hogy ő volt a tettes, azonban semmilyen bizonyítékot nem talált még a rendőrség.

A nyomozás azonban azóta is zajlik, s most úgy tűnik, koronatanú állt elő. Egy Ken Ralphs nevű ember jelentkezett be, aki azt állítja, hogy egy ideig ugyanazon Portugáliában kempingező társaság tagja volt, akik hosszasan éltek nomád életmódot. Itt volt egy barátja, aki Maddie eltűnése előtt nagyon zaklatott volt – írja a Mirror.

Egy este a tűz mellett ültünk evés után, megittunk néhány sört, hajnalban pedig a haverom sírni kezdett. Megkérdeztem, mi a baja, mire bevallotta, hogy belekeveredett Christian B. ügyleteibe, és rávette, hogy segítsen elrabolni egy gyereket a Praia da Luzból egy gazdag családtól

– mesélte a férfi, aki azt állítja, hogy ezt már régen jelentette az angol rendőrségnél. Állítólag ezen jelentés miatt is döntöttek úgy a rendőrök, hogy átvizsgálják a közeli tavat és annak környékét, hogy Christian B. után nyomozzanak. Az ügy fő nyomozója nemrégiben úgy fogalmazott: