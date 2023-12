Az egész világ a német börtönre figyel: napokon belül kiderülhet, hová lett Maddie holtteste

Vannak olyan kérdések, amelyek univerzálisan az egész emberiséget foglalkoztatják: mi történhet a halál után? Létezik-e élet a Földön kívül? Mi a hosszú élet és a sírig tartó szerelem titka? És persze az, hogy mi történt a kis Madeleine McCann-nel. A kedves kis Madeleine McCann esete már 2007 óta nem hagyja nyugodni a világot. A kislány ugyanis ekkor tűnt el rejtélyes körülmények között a nyaralóból. A család éppen Portugáliában volt nyaralni: az apa és az anya a szállodában hagyta a kis Maddie-t és a testvéreit, majd elmentek a barátaikkal vacsorázni. Mire hazaértek, a hároméves kislánynak csak hűlt helyét találták. Mivel semmi nyomot nem találtak azóta sem, ez a történelem egyik legrejtélyesebb gyerekrablása. Most azonban úgy tűnik, közel a megoldás, és hamarosan lezárulhat az ügy - írja a Bors.

Az egész világ Maddie-t keresi.

A kis Maddie eltűnése nemcsak Angliát, de az egész világot megrázta. Hosszú ideig senki nem tudta elképzelni, hogy mi történhetett a tüneményes, angyalian mosolygó lánnyal, és hosszan élt a remény, hogy talán egy napon élve kerül elő. Egy ideig a szülőket gyanúsították a gyermek meggyilkolásával, hamarosan azonban mindenki számára világos lett, hogy más lehetett a tettes.

Már senki nem reménykedik abban, hogy életben van

Bár az ügy még mindig rejtély és nem lehet tudni a részleteket, abban sajnos már senki nem reménykedik, hogy a kislány valahol életben van. Ennyi év után is nagy erővel keresik a holttestet, és bizony van egy gyanúsított is Christian B. személyében, akiről az egész világ azt feltételezi, hogy ő volt a tettes, azonban semmilyen bizonyítékot nem talált még a rendőrség. A The Sun most megtudta, hogy hogyan éli meg a férfi, hogy őt gyanúsítják a világ leghíresebb gyilkosságával.

A 46 éves férfinek sok ügye volt már: gyerekeket, fiatal lányokat, de még egy idős asszonyt is erőszakolt már meg, jelenleg is pedofília és nemi erőszak miatt ül a börtönben. Mivel azonban még mindig nincs terhelő bizonyíték a Maddie-gyilkosságban, valószínűleg hamarosan kiengedik. Egy forrás elárulta, hogy Christian-ön nagyon nagy a nyomás a gyanú miatt:

Egyértelmű, hogy küzd annak nyomásával, hogy az egész világ őt figyeli. Elege van abból, hogy a világ egyik leghíresebb bűnügyével gyanúsítják, az ügyvédeinek pedig abból van elege, hogy állandóan a címlapokon szerepel. Olyan bűncselekmények miatt van rácsok mögött, amikért korábban már elítélték

- árulta el.