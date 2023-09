Nagy bejelentést tettek az eltűnt kis Maddie ügyében

Nincs olyan ország ezen a világon, aki ne gyászolná a szegény kis Madeleine McCannt. A négyéves kislány a szüleivel nyaralt a portugál riviérán: az édesanyja és édesapja vacsorázni mentek, a kislányt pedig a szobájába hagyták. Mire hazaértek, már nem volt otthon, ekkor ugyanis elrabolta valaki. Sokáig reménykedtek abban, hogy még élve megtalálják, mostanra azonban csak az a szülők vágya, hogy derüljön ki az igazság. A közelmúlt egyik legnagyobb rejtélye, hogy mi is történt pontosan, most azonban nagy háború előtt állunk az üggyel kapcsolatban - írja a Ripost.hu.

Az egész világ a kis Maddie-t kereste/ Fotó: AFP

Az egész világot izgatja a kérdés, hogy vajon mi történhetett a kis Maddie-vel. Mivel mindenkit érdekel a téma, több dokumentumfilm is készült róla, amelyek közül az egyik legsikeresebb a Netflix 2019-es produkciója. A cég dollármilliókat ölt bele abba, hogy minél informatívabb dokumentumfilmet készítsen, a siker pedig garantált volt.

Egy ideje újból Madeleine-lázban ég a világ, ez pedig részben annak köszönhető, hogy egy lengyel származású lány bejelentkezett, és azt állította, hogy ő az elrabolt kislány. Később bebizonyosodott, hogy ez hazugság, és ismét az az általános vélekedés, hogy Maddie-t C. Bruecknek rabolta el és gyilkolta meg.

Most két streamig óriásvállalat, a Netflix és az Amazon is bejelentette, hogy új dokumentumfilmet készítenek a Maddie-ügyről, s mindketten sok-sok millió dollárt ölnek bele. Míg a Netflix a kislányra helyezi a hangsúlyt, addig a rivális Amazon C. Brueckner életére és tetteire fókuszál, és azt próbálják bemutatni, hogy milyen út vezetett Madie elrablásához. Minden bizonnyal tehát hatalmas háború előtt állunk - jósolja a Mirror.